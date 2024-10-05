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تدريب 11 ألف معلم ومعلمة على قدرات الذكاء الاصطناعي

10/5/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تدريب أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تكفل نقل هذه المعرفة إلى الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام في المملكة.
مبرمجو ذكاء المستقبل
وبرز من هذه الجهود برنامج ((مبرمجي ذكاء المستقبل))، لتدريب معلمي الحاسب الآلي على مبادئ الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، الذي نظمته ((سدايا)) مع وزارة التعليم من أجل إثراء المعرفة لديهم في هذه التقنيات المتقدمة بما ينعكس على تنمية دورهم بالإسهام في بناء جيل من القدرات الوطنية.
وتم في هذا البرنامج تدريب نحو 2000 معلم ومعلمة خلال أكثر من 50 ألف ساعة تدريب، وأكثر من 10 آلاف ساعة تجربة بإشراف عدد من المختصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ساعة الذكاء الاصطناعي
كما برزت من هذه الجهود مبادرة ((ساعة الذكاء الاصطناعي))، إحدى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، الذي نظمته ((سدايا)) بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
((ساعة أذكى)) هي برنامج تدريبي موجه للطلاب والطالبات حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المستفيدين منه 575 ألف طالب وطالبة بمشاركة 9700 معلم ومعلمة من مختلف مدارس المملكة الحكومية والأهلية، بهدف نقل المعرفة من المعلمين والمعلمات إلى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوعيتهم بالذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور، بغية تحفيز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، ولشحذ هممهم للالتحاق بأولمبياد ((أذكى)) الذي سجل فيه أكثر من 260 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

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