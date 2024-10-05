تدريب 11 ألف معلم ومعلمة على قدرات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تدريب أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تكفل نقل
هذه المعرفة إلى الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم
العام في المملكة. مبرمجو ذكاء المستقبل
وبرز من هذه الجهود برنامج ((مبرمجي ذكاء المستقبل))، لتدريب معلمي الحاسب الآلي على مبادئ الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، الذي نظمته ((سدايا)) مع وزارة التعليم من أجل إثراء المعرفة لديهم في هذه التقنيات المتقدمة بما ينعكس على تنمية دورهم بالإسهام في بناء جيل من القدرات الوطنية.
وتم في هذا البرنامج تدريب نحو 2000 معلم ومعلمة خلال أكثر من 50 ألف ساعة تدريب، وأكثر من 10 آلاف ساعة تجربة بإشراف عدد من المختصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. ساعة الذكاء الاصطناعي
كما برزت من هذه الجهود مبادرة ((ساعة الذكاء الاصطناعي))، إحدى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، الذي نظمته ((سدايا)) بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
((ساعة أذكى)) هي برنامج تدريبي موجه للطلاب والطالبات حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المستفيدين منه 575 ألف طالب وطالبة بمشاركة 9700 معلم ومعلمة من مختلف مدارس المملكة الحكومية والأهلية، بهدف نقل المعرفة من المعلمين والمعلمات إلى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوعيتهم بالذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور، بغية تحفيز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، ولشحذ هممهم للالتحاق بأولمبياد ((أذكى)) الذي سجل فيه أكثر من 260 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.
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