شركات الطاقة الشمسية الأسرع نموًا في أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) احتلت الشركات الموفرة للطاقة الشمسية لبعض المناطق الأكثر فقرًا وسط أفريقيا وغربها مكانة من بين الشركات الأسرع نموًا في القارة الأفريقية، حيث لا يزال 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء .

وتكافح بعض الدول الأفريقية منذ فترة طويلة لمعالجة البنى التحتية في العالم والتعامل مع مضاعفات تغير المناخ التي تؤثر على إمداد ثابت للكهرباء.

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وذكرت شبكة“ياهو فاينانس” الأمريكية اليوم أن الشركات المملوكة غالبًا لأفارقة تعمل في مناطق الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعيشون بها منقطعين عن شبكات الكهرباء، حيث توفر لهم تلك الشركات منتجات تتراوح بين المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تسمح للأطفال بالدراسة ليلًا إلى أنظمة المنزل المتطورة التي تشغل أجهزة المطبخ وشاشات التلفاز البلازما.

وتتراوح أسعار تلك المنتجات أقل من 20 دولارًا للمصباح الذي يعمل بالطاقة الشمسية إلى آلاف الدولارات للأجهزة المنزلية وأنظمة الترفيه.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن منطقتي وسط أفريقيا وغربها لديها أدنى معدلات الكهرباء في العالم، حيث يعيش في غرب أفريقيا 220 مليون شخص بدون كهرباء بنسبة أقل من 8%، ويعتمد العديد منهم على الكيروسين باهظ الثمن ومواد الطاقة الأخرى التي ينتج عنها الأبخرة وتحمل مخاطر التسبب في اندلاع حرائق.

وكانت الدول قد اتفقت خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ الأخيرة على هدف مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2050، وفي حين أن القارة الأفريقية غير مسئولة إلا عن القليل من انبعاثات الكربون بالنسبة لحجمها، فإن الطاقة الشمسية قد أصبحت وسيلة فعالة نسبيًا من حيث التكلفة لتوفير الكهرباء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية – في تقرير صدر في وقت سابق العام الجاري – إن الشركات الصغيرة والمتوسطة حجمًا التي تعمل على توفير الطاقة الشمسية تحقق تقدمًا سريعًا في الوصول إلى المنازل، ومع ذلك هناك ضرورة للاستثمار من أجل الوصول إلى كل المنازل والشركات في أفريقيا بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 600 مليون أفريقي يفتقر إلى الكهرباء، من أصل أكثر من 1.3 مليار نسمة.

ومن بين الشركات التي جاءت ضمن التصنيف السنوي لمجلة“فاينانشيا تايمز” البريطانية للشركات الأسرع نموًا في أفريقيا خلال العام الماضي، كانت شركة“إيزي سولار” المملوكة محليًا والتي توفر الطاقة الشمسية للمنازل والشركات في دولتي سيراليون وليبيريا غربي أفريقيا، حيث جاء التصنيف وفقًا لمعدل النمو السنوي المركب في الإيرادات.

وتمكنت شركة“إيزي سولار” – منذ إنطلاقها خلال عام 2016 – من توفير الطاقة الشمسية لأكثر من مليون شخص في سيراليون وليبيريا والتي لديهما تعداد سكاني يبلغ أكثر من 14 مليون نسمة مجتمعين، ومن بين الجهات المستفيدة، عملاء ومتاجر في 16 مقاطعة في سيريالون بالإضافة إلى سبع مدن من أصل تسعة في ليبيريا شملتهم شبكة الشركة .

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