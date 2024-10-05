المشاط تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي

MENAFN - Al-Borsa News) ترأست الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي ؛ اجتماع مجلس الإدارة الأول للمعهد بعد دمج الحقيبتين الوزاريتين، بحضور د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأساتذة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره نافذة بحثية للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن دوره في تعزيز السياسات بالأدلة والبيانات الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد ويشرف عليها، وكذلك عن دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، ودعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري.

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وأوضحت“المشاط”، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع .

وأشادت“المشاط” بعلاقات التعاون التي يقوم بها المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، فيما يخص عدد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تدعم رؤى الدولة التنموية في المجالات كافة، مشيرةً إلى التعاون في إعداد تقرير التنمية البشرية، مشيرة كذلك إلى تنوع مساهمات المعهد التدريبية لتضم العديد من الفئات والقطاعات المختلفة ، فضلاً عن السمات الإستراتيجية وغير التقليدية لتعزيز النمو.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمعهد عن العام الأكاديمي 2024/2023، وتوصيات المؤتمر العام للمعهد المنعقد في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالي 2024/2023، وبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي 2025/2024.