مصر تبحث مع السعودية التعاون في مجال الطيران المدني

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل الدكتور سامح الحفنى الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وعبد العزيز الدعيلج، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق لهم وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والملاح محمد حسن نائب رئيس السلطة .

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حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني السعودي لدعم مزيد من مجالات التعاون المستقبلي والتي يأتي من بينها دفع جهود آليات إدارة المجال الجوي والتنسيق بين البلدين وبخاصة في الأوقات الاستثنائية، بالإضافة إلى استغلال الفرص الواعدة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفى هذا السياق ، رحب وزير الطيران المدني بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له؛ مشيدًا بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛ مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعكس مدى حرص الجانبان على تعزيز العمل المشترك في ضوء توافق جهود ومساعي القيادة السياسية بكلا البلدين.

ومن جانبه أعرب الدكتور عصام بن سعد عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال التي تعكس أواصر الترابط بين مصر والمملكة العربية السعوديه على مر التاريخ، مشيدًا بالجهود التنسيقية بين البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال الطيران المدني ، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق الدائم من خلال تبادل الرؤى والمقترحات مما يعزز من النتائج الاقتصادية المرجوة التي يتطلع إليها الجانبين ، لافتًا الى أن المملكة ترحب بمزيد من التعاون الثنائى بما يدعم الممارسات التشغيلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويسهم بدوره في تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط .