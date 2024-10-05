مصر تبحث مع السعودية التعاون في مجال الطيران المدني

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير
الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وعبد العزيز الدعيلج، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق لهم وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.
حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والملاح محمد حسن نائب رئيس السلطة .
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حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني السعودي لدعم مزيد من مجالات التعاون المستقبلي والتي يأتي من بينها دفع جهود آليات إدارة المجال الجوي والتنسيق بين البلدين وبخاصة في الأوقات الاستثنائية، بالإضافة إلى استغلال الفرص الواعدة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفى هذا السياق ، رحب وزير الطيران المدني بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له؛ مشيدًا بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛ مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعكس مدى حرص الجانبان على تعزيز العمل المشترك في ضوء توافق جهود ومساعي القيادة السياسية بكلا البلدين.
ومن جانبه أعرب الدكتور عصام بن سعد عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال التي تعكس أواصر الترابط بين مصر والمملكة العربية السعوديه على مر التاريخ، مشيدًا بالجهود التنسيقية بين البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال الطيران المدني ، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق الدائم من خلال تبادل الرؤى والمقترحات مما يعزز من النتائج الاقتصادية المرجوة التي يتطلع إليها الجانبين ، لافتًا الى أن المملكة ترحب بمزيد من التعاون الثنائى بما يدعم الممارسات التشغيلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويسهم بدوره في تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط .
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