صحف عالمية تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة

MENAFN - Al-Borsa News) اختار عدد من أهم الصحف والمواقع الإخبارية والمهتمة بحركة السياحة المقصد السياحي المصري، ضمن أفضل المقاصد والوجهات على مستوى العالم.

ووفقاً للتقرير المصور الذي نشره موقع” The Independent” البريطاني؛ جاءت مصر ضمن أفضل 8 وجهات سياحية حول العالم لقضاء إجازة مشمسة أثناء زيارتها خلال فصل الشتاء، لما تتميز به من مناخ معتدل مما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء أجازه ممتعة في أجواء شتوية دافئة.

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كما أوصى التقرير السائحين البريطانيين بزيارة مدينة الغردقة للاستمتاع بالإقامة في منتجعاتها السياحية الرائعة، لافتاً إلى أن رحلة الطيران من المملكة المتحدة إلى مدينة الغردقة تستغرق أقل من ست ساعات.

وفي سياق متصل، ومن خلال تقرير صحفي مصور، أبرز موقع“Travel And Tour World” والذي يعد أحد أبرز المجلات الرقمية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة والضيافة والرحلات البحرية والطيران، أن مصر من أفضل 5 وجهات سياحية بمنطقة الشرق الأوسط تستحق الزيارة خلال شهر أكتوبر ليستمتع المسافرين إليها بقضاء أجازة ممتعة ورحلة ثرية بالتاريخ والثقافة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأشار التقرير إلى أن مصر دائما ما تبهر الزائرين من جميع أنحاء العالم، حيث تذخر بالعديد من الأماكن الأثرية الفريدة، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر في مصر يتميز بطقس مثالي لاستكشاف المواقع الأثرية الشهيرة والمتفردة بها، لاسيما تلك الموجودة بمدينتي القاهرة والأقصر والتي أكد التقرير على ضرورة زيارتهما خلال التواجد بمصر للاستمتاع بما بهما من أماكن سياحية وأثرية متنوعة، حيث أن مدينة القاهرة بها منطقة أهرامات الجيزة الساحرة والتي تعد شهادة خالدة على عظمة مصر القديمة.

أما مدينة الأقصر، فوصفها بأنها أعظم متحف مفتوح في العالم للآثار المصرية القديمة، حيث المعابد الشاهقة والمقابر الملكية المتميزة التي تعكس عراقة الحضارة المصرية، هذا بالإضافة إلى الأسواق التراثية الجميلة.

كما اختارت صحيفة The National الإماراتية، مدينة القاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية للزيارة وأكثرها قربًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، من خلال المقال الذي نشرته، أن مدينة القاهرة تعد مدينة مثالية للزيارة والاستكشاف، كما أوصت بزيارة أماكن الجذب السياحي بها والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، والقيام بجولة للتسوق بخان الخليلي النابض بالحياة، وبرحلة نيلية للاستمتاع بالأجواء الساحرة لنهر النيل ليلاً، بالإضافة إلى تذوق الأكلات المصرية التقليدية الشهية والمتنوعة التي يتميز بها المطبخ المصري.