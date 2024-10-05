24.8 مليار ريال إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في عُمان بنهاية يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024 زيادة بنسبة 1.6%، وبنسبة 0.7% للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن العُماني – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية – إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8% ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.

موضوعاتصندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية هل يصبح مارك زوكربيرج أغنى شخص في العالم؟ أرامكو ترفع علاوة سعر بيع النفط السعودي إلى آسيا

وأوضحت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5% ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.

وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4% ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.

وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7% لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4% لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.

وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو الماضي، مشكّلةً ما نسبته 65.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

المصدر: