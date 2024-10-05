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24.8 مليار ريال إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في عُمان بنهاية يوليو

10/5/2024 2:52:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024 زيادة بنسبة 1.6%، وبنسبة 0.7% للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية – إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8% ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.

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وأوضحت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5% ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.

وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4% ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.

وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7% لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4% لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.

وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو الماضي، مشكّلةً ما نسبته 65.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108749445

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