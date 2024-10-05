24.8 مليار ريال إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في عُمان بنهاية يوليو

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- Al-Borsa News) سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024 زيادة بنسبة 1.6%، وبنسبة 0.7% للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية – إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8% ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
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وأوضحت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5% ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4% ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7% لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4% لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو الماضي، مشكّلةً ما نسبته 65.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749445
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