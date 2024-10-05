هل يصبح مارك زوكربيرج أغنى شخص في العالم؟

MENAFN - Al-Borsa News) على مدار العام الحالي 2024، نجح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج ، في زيادة صافي ثروته بشكل كبير أكثر من أي شخص في العالم.

وزادت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك أشهر وسائل في العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، بأكثر من 75 مليار دولار، منذ شهر يناير الماضي.

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والآن أصبحت ثروته تتخطى الـ200 مليار دولار، ويطارد إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، فهل يمكنه نزع هذا اللقب منه؟

إن مكاسب مارك زوكربيرج الهائلة في الثروة هذا العام، تعني أنه تفوق على أغنياء العالم، إذ أصبحت ثروته أعلى بكثير من أشهر المليارديرات، بمن فيهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، والملياردير الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجموعة ((LVMH)) للمنتجات الفاخرة، ومؤسس شركة بيركشاير هاثاواي وارن بافيت، ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس.

وفي الوقت الذي ترتبط فيه ثروة أثرياء العالم بأسهم شركاتهم، فإنه من المعروف أن أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة دائماً متقلبة، ما يعني أن ثروات أغنياء العالم تميل إلى الارتفاع والانخفاض على مدار الوقت.

لكن زوكربيرج ، الذي استفاد من عام 2024، لكي ترتفع ثروته بشكل كبير، يمكنه الآن اللحق بإيلون ماسك وأن يصبح أغنى شخص على كوكب الأرض.

بعيداً عن الارتفاع والانخفاض في ثروات المليارديرات، يمكن لمارك زوكربيرج ، أن يتفوق على إيلون ماسك ويصبح أغنى شخص على كوكب الأرض إذا قدم ماسك بعض التبرعات الخيرية الكبيرة، لأن السبب الوحيد الذي لم يجعل وارن بافيت أغنى شخص على هذا الكوكب بثروة صافية تزيد على 300 مليار دولار هو أنه تبرع بأكثر من نصف أسهمه في بيركشاير هاثاواي.

ومع تراكم ثروة رئيس ميتا هذا العام الذي حقق فيه مكاسب تفوق تلك التي حققها أي شخص آخر في قائمة أغنياء العالم، يمكن لبعض التبرعات من جانب ماسك أو حتى تراجع سهم شركة تسلا أن تجعله هو الأغنى.

أيضاً ربما يكون لدى زوكربيرج ، البالغ من العمر 40 عاماً، وقت أطول من ماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، لتنمية ثروته الهائلة بالفعل، فعلى سبيل المثال جمع بافيت ما يزيد على 99 في المئة من ثروته بعد أن بلغ 65 عاماً، حسب ما يشير المؤلف مورجان هاوسل في كتابه ((علم نفس المال))، وهذا يوضح مدى قوة الأفق الزمني الطويل في مضاعفة الثروة.

وعلى الرغم من كونه أصغر سناً بكثير، فإن زوكربيرج يتمتع بثروة صافية أكبر من عمالقة الأعمال، أمثال بيل غيتس ووارن بافيت، وبالتالي فالمستقبل أمامه لكي ينتزع لقب أغنى شخص في العالم.

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