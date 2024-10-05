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الإسكان تنفذ 7498 وحدة بمشروع مزارين فى العلمين الجديدة

10/5/2024 2:52:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أعمال تشطيب الوحدات السكنية بأبراج المنطقة الشاطئية، والوحدات بكمبوند“مزارين” فى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات السكنية التى يتم تشطيبها بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها، موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها للحاجزين.

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كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات بكمبوند“مزارين”، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالى 7498 وحدة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند“مزارين”.

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