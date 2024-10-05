الإسكان تنفذ 7498 وحدة بمشروع مزارين فى العلمين الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، أعمال تشطيب الوحدات السكنية بأبراج المنطقة الشاطئية، والوحدات بكمبوند“مزارين” فى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات السكنية التى يتم تشطيبها بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها، موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها للحاجزين.
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كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات بكمبوند“مزارين”، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالى 7498 وحدة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند“مزارين”.
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