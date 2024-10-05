مدينتان مصريتان تتصدران قائمة أرخص 10 مدن أفريقية بأسعار السلع الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت القاهرة والإسكندرية قائمة أرخص 10 مدن أفريقية من حيث أسعار السلع الغذائية في منتصف عام 2024، حيث سجلتا مؤشرا يبلغ 21.5 و21.6 على التوالي.

ويعكس ذلك انخفاضا نسبيا في تكلفة المعيشة بالنسبة للسلع الغذائية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة“نامبيو” للإحصاءات الدولية.

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وجاءت طرابلس الليبية في المرتبة الثالثة بمؤشر أسعار بلغ 24.9، وهي واحدة من المدن التي تشهد انخفاضا في أسعار السلع الغذائية على الرغم من التحديات الاقتصادية.

واحتلت ديربان في جنوب أفريقيا المركز الرابع بمؤشر 28.9، في حين سجلت كمبالا في أوغندا المرتبة الخامسة بمؤشر 30.2، تلتها جابورون، عاصمة بوتسوانا، في المركز السادس بمؤشر 32.2.

وسيطرت مدن جنوب أفريقيا على بقية القائمة، حيث جاءت بريتوريا في المركز السابع بمؤشر 32.8، تلتها جوهانسبرج في المركز الثامن بمؤشر 32.9، وكيب تاون في المركز التاسع بمؤشر 33.4، ثم بورت إليزابيث في المرتبة العاشرة بمؤشر 33.9.

ويؤثر ارتفاع تكاليف السلع الغذائية في المدن بشكل كبير على الأسر والاقتصاد والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، حيث تستفيد تكاليف المعيشة في منطقة معينة بشكل كبير من تقليل النفقات، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تمثل المواد الغذائية جزءا كبيرا من دخلها.