مدينتان مصريتان تتصدران قائمة أرخص 10 مدن أفريقية بأسعار السلع الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تصدرت القاهرة والإسكندرية قائمة أرخص 10 مدن أفريقية من حيث أسعار السلع الغذائية في منتصف عام 2024، حيث سجلتا مؤشرا يبلغ 21.5 و21.6 على التوالي.
ويعكس ذلك انخفاضا نسبيا في تكلفة المعيشة بالنسبة للسلع الغذائية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة“نامبيو” للإحصاءات الدولية.
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وجاءت طرابلس الليبية في المرتبة الثالثة بمؤشر أسعار بلغ 24.9، وهي واحدة من المدن التي تشهد انخفاضا في أسعار السلع الغذائية على الرغم من التحديات الاقتصادية.
واحتلت ديربان في جنوب أفريقيا المركز الرابع بمؤشر 28.9، في حين سجلت كمبالا في أوغندا المرتبة الخامسة بمؤشر 30.2، تلتها جابورون، عاصمة بوتسوانا، في المركز السادس بمؤشر 32.2.
وسيطرت مدن جنوب أفريقيا على بقية القائمة، حيث جاءت بريتوريا في المركز السابع بمؤشر 32.8، تلتها جوهانسبرج في المركز الثامن بمؤشر 32.9، وكيب تاون في المركز التاسع بمؤشر 33.4، ثم بورت إليزابيث في المرتبة العاشرة بمؤشر 33.9.
ويؤثر ارتفاع تكاليف السلع الغذائية في المدن بشكل كبير على الأسر والاقتصاد والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، حيث تستفيد تكاليف المعيشة في منطقة معينة بشكل كبير من تقليل النفقات، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تمثل المواد الغذائية جزءا كبيرا من دخلها.
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