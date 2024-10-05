قتلتها كلمة. !! بقلم العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة

MENAFN - Palestine News ) قتلتها كلمة واشٍ أراد بها فتنةً بين زوجين،متناسياً قول الله عز وجل: ﴿والفِتنةُ أشدُّ من القتلِ﴾.

وتسبب بقتلها قبل أن تقتلها السكين،

فقتلها صاحب فتنة أراد أن يهدم أسرة،

ووجد وحشاً بهيئة إنسان يستمع لفتنته دون تفكير،

ليحمل سكيناً ويذهب لقتل زوجته التي سخّرت حياتها لبناء بيته وخدمته،

وبناء أسرته،

وتربية طفله، وتوفير سبل الراحة.

أسست زوجته معه أسرة رغم قساوة الحياة ومرّها،

وصبرت معه لسنوات،

وتحملت إهاناته المتكررة وكلماته الجارحة إلى أن نفذ صبرها،

فهي إنسانة لها حدود للصبر ومقدرة محدودة للتحمل،

وبعد أن ضاقت بها الحياة،

ذهبت إلى بيت أهلها تحمل بين ذراعيها طفلها الصغير لتعتني به،

وتعطي زوجها فرصة للتراجع عن ظلمه لها ولابنه.



وللتغلب على ضنك الحياة وصعوبتها،

عملت في محل لتعتاش هي وطفلها،

بعد أن رفض المساهمة في توفير احتياجات أسرته.

وفي صبيحة ذاك اليوم الأسود،

وبعد أن وصلت لعملها،

تفاجأت بحضور زوجها الذي لبس لباس الإنسانية للتغطية على وحشيته وقساوة قلبه،

فدخل عليها،

لكنها لم تفزع ولم تخف ولم تحرك ساكناً رغم قيامه بالتحرك حولها دون فهم أسباب ذلك. فكيف تخاف من زوجها الذي أكلت وشربت معه ووضعت مولودها على فراش الزوجية بينهما؟

فهو والد ابنها وابن خالتها،

فكيف تجزع منه وهو من حمل أمانتها من عنق والدها عندما تزوجها؟

ولقناعتها بأنه لن يؤذيها،

بقيت بهدوئها الذي تعودت عليه،

وفرحت لحضوره لظنها أنه حضر ليصالحها ويرجعها إلى بيتها.

فرحت لأنها توقعت أن يطلب منها مشاهدة ابنه ويستعطفها للعودة ليتعاونا على تربيته.



دار ذاك الزوج من حولها،

فمر من أمامها ومن خلفها،

وهي هادئة،

وقد تسلل الفرح إلى قلبها لاعتقادها بقرب عودتها لمنزلها الذي امتلأ بذكرياتها مع زوجها وطفلها.

ولكن ما هي إلا لحظات عابرة وتبدد هذا الفرح عندما شاهدته يقوم بإخراج سكينته التي أخفاها في ملابسه،

وظنت أنه يخوفها لإجبارها على العودة إليه،

ولكنه باغتها ووجه السكين إلى رقبتها وصدرها،

وتحول الزوج في غمضة عين إلى ذئب متوحش،

وبدأ بطعنها وهي تصرخ: "يكفي، يكفي"،

وتنظر إلى عينيه علّها تلمح الرحمة.

لكن كيف للذئب أن يرحم إنساناً؟

واستمر بتوجيه الطعنة تلو الطعنة،

إلى أن نزف دمها وفارقت روحها جسدها الطاهر. فتركت طفلاً يتيماً رسمت له الأحلام لمستقبل واعد،

لكنها لم تبقى لتحقيقه ورؤيته. وظل الطفل وحيداً،

أمه سكنت في قبرها ووالده أصبح في السجن حبيساً، ليعيش هذا الطفل في وحدة يقاسي فيها الحياة بسبب فتنة من شخص لا يراعي لله حرمة، ووالد أصبح في لحظات وحشاً قاتلاً.