الاتصالات تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) عقد عمرو طلعت، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مباحثات مع أمانديب جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا، وذلك على هامش القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التي استضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

تناولت المباحثات أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي وفرص تعزيز التعاون المشترك.

موضوعاتمصر تبحث إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من الآلية الأوروبية لمساندة الاقتصاد “الاتصالات” تخطط لإطلاق حاضنة أعمال للذكاء الاصطناعى العام المقبل قرارًا جديدًا من“الضرائب” بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني.. ما هو؟

وأشاد طلعت بجهود إصدار“الاتفاق الرقمي العالمي”، الذي يمثل نقلة نوعية في الأجندة الدولية للتحول الرقمي.

وأكد أن استراتيجية مصر الرقمية تتوافق مع أولويات الأمم المتحدة، مثل حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت، مشيرًا إلى أهمية الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية الذي أصدرته الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، ناقش طلعت دور مصر في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لحل التحديات المجتمعية، مشيرًا إلى التحضير للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

من جانبه، استعرض جيل أبرز التوجهات العالمية في البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع الرقمنة.

وأشاد بالمشاركة الفعالة لمصر في المحافل الدولية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية.

كما عقد طلعت اجتماعًا مع سيلفيا سولف، مديرة الممارسات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك.

خلال اللقاء، أكد طلعت تحول قطاع الاتصالات من قطاع خدمي إلى إنتاجي، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مثل تصنيف“جاهزية الحكومة الرقمية” للبنك الدولي.

وناقش طلعت جهود الوزارة في بناء القدرات الرقمية وتطوير برامج تدريبية مثل منصة“مهارة تك” التي تستهدف المهنيين المستقلين والشباب العاملين في مجال التعهيد.

كما استعرض مشاريع الوزارة في قرى“حياة كريمة”، بما في ذلك مد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء أبراج محمول.

في ختام الاجتماع، أثنت سولف على التحسن المستمر في قطاع الاتصالات المصري وجهود الوزارة في تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وهنأت مصر على نجاح استضافة القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية.