الاتصالات وقطاع الأعمال تبحثان تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الصلة.
وعقد الوزيران اجتماعا موسعا؛ تم خلاله استعراض الموقف الحالي والخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات“ERP” فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق تسريع وتيرة العمل وتطبيق المنظومة بجودة عالية.
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وخلال اللقاء؛ أكد وزير الاتصالات أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في إدارة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على النحو الذي يسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة الإنتاجية ودعم قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، وميكنة نظم العمل باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة والمعايير الرقمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.
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