الاتصالات وقطاع الأعمال تبحثان تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP

MENAFN - Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الصلة.

وعقد الوزيران اجتماعا موسعا؛ تم خلاله استعراض الموقف الحالي والخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات“ERP” فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق تسريع وتيرة العمل وتطبيق المنظومة بجودة عالية.

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وخلال اللقاء؛ أكد وزير الاتصالات أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في إدارة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على النحو الذي يسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة الإنتاجية ودعم قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، وميكنة نظم العمل باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة والمعايير الرقمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.