وزير الإسكان يتفقد تنفيذ أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين الجديدة

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- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف تنفيذ أبراج الداون تاون، والمرحلة الأولى من بحيرات العلمين“كريستال لاجون” والتى تتوسط الأبراج بمدينة العلمين الجديدة ، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذى أعدته الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من بحيرات العلمين“كريستال لاجون” والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.
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كما وجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تنفيذ أعمال تشطيب واجهات أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين“كريستال لاجون”.
وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال المرافق بمشروع أبراج الداون تاون، وموقف توريد وتركيب المهام اللازمة لأعمال تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية، موجهاً باستخدام الخامات المحلية حالة توافرها.
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