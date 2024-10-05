وزير الإسكان يتفقد تنفيذ أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف تنفيذ أبراج الداون تاون، والمرحلة الأولى من بحيرات العلمين“كريستال لاجون” والتى تتوسط الأبراج بمدينة العلمين الجديدة ، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذى أعدته الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من بحيرات العلمين“كريستال لاجون” والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

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كما وجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تنفيذ أعمال تشطيب واجهات أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين“كريستال لاجون”.

وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال المرافق بمشروع أبراج الداون تاون، وموقف توريد وتركيب المهام اللازمة لأعمال تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية، موجهاً باستخدام الخامات المحلية حالة توافرها.