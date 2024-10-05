وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين فى العلمين الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين“، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا:“عايز شغل 24 ساعة”.
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وأوضح الوزير، أن مدينة العلمين الجديدة، تضم جميع أنواع الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، وتضم مختلف الخدمات، وتهدف الدولة لجعلها مقصداً للسياحة العالمية، ومدينة صالحة للحياة طوال العام.
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