وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين فى العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين“، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا:“عايز شغل 24 ساعة”.

موضوعات“الإسكان” تنفذ 7498 وحدة بمشروع“مزارين” فى“العلمين الجديدة” “الإسكان” تخطط لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى وزير الإسكان يتفقد تنفيذ أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين الجديدة

وأوضح الوزير، أن مدينة العلمين الجديدة، تضم جميع أنواع الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، وتضم مختلف الخدمات، وتهدف الدولة لجعلها مقصداً للسياحة العالمية، ومدينة صالحة للحياة طوال العام.