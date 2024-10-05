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الإسكان تخطط لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى

10/5/2024 2:03:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، إنه يتم حاليا إعداد دراسات من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.

وتفقد وزير الإسكان، أعمال تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا” جنوب الطريق الدولى الساحلى، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.

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وشدد وزير الإسكان، على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ البحيرة، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، للانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى، جنوب الطريق الدولى الساحلى.

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