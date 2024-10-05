الإسكان تخطط لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان ، إنه يتم حاليا إعداد دراسات من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.
وتفقد وزير الإسكان، أعمال تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا” جنوب الطريق الدولى الساحلى، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.
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وشدد وزير الإسكان، على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ البحيرة، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، للانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى، جنوب الطريق الدولى الساحلى.
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