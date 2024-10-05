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مقتل قيادي في (حماس) بغارة للاحتلال شمال لبنان واستمرار الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

10/5/2024 4:44:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم السبت إن أحد قادة حركة (حماس) قتل جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي شمال لبنان.
وأوضحت الوكالة أن الغارة استهدفت شقة في مخيم (البداوي) للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة (طرابلس) شمال لبنان ما أدى إلى مقتل القيادي في حركة (حماس) سعيد عطا الله وزوجته وطفلتيه.
من جهة أخرى ذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 12 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مستهدفا محيط (جامع القائم) و(برج البراجنة) ومحيط مجمع (سيد الشهداء) في (حارة حريك) و(الرويس) و(حي الأبيض) إضافة الى مدينة (الشويفات) المتاخمة للضاحية.
وعلى الصعيد ذاته أشارت الوكالة إلى أن شخصا قتل جراء غارة شنها الاحتلال على منزل سكني في سهل بلدة (سعد نايل) في البقاع الأوسط شرق لبنان فيما قتل شخص آخر بغارة على منزل في بلدة (الرفيد) في قضاء (راشيا) في البقاع الجنوبي.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ما أسفر عن نزوح ما يفوق مليون شخص. (النهاية)

ا ي ب / ا ب خ




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