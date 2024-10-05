مقتل قيادي في (حماس) بغارة للاحتلال شمال لبنان واستمرار الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 5 - 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم السبت إن أحد قادة حركة (حماس) قتل جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي شمال لبنان.
وأوضحت الوكالة أن الغارة استهدفت شقة في مخيم (البداوي) للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة (طرابلس) شمال لبنان ما أدى إلى مقتل القيادي في حركة (حماس) سعيد عطا الله وزوجته وطفلتيه.
من جهة أخرى ذكرت الوكالة أن طيران
الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 12 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مستهدفا محيط (جامع القائم) و(برج البراجنة) ومحيط مجمع (سيد الشهداء) في (حارة حريك) و(الرويس) و(حي الأبيض) إضافة الى مدينة (الشويفات) المتاخمة للضاحية.
وعلى الصعيد ذاته أشارت الوكالة إلى أن شخصا قتل جراء غارة شنها الاحتلال على منزل سكني في سهل بلدة (سعد نايل) في البقاع الأوسط شرق لبنان فيما قتل شخص آخر بغارة على منزل في بلدة (الرفيد) في قضاء (راشيا) في البقاع الجنوبي.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ما أسفر عن نزوح ما يفوق مليون شخص. (النهاية)
ا ي ب / ا ب خ
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