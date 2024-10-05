Saturday, 05 October 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرارة أعلى من المعدل بـ4 درجات مئوية اليوم

10/5/2024 4:42:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية ، وحارا نسبيًا في باقي مناطق المملكة ، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، مع بقائه حارا نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة ، كما يتوقع أن تظهر بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15, وفي مناطق البادية 36 - 19, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

MENAFN05102024000072011014ID1108748863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث