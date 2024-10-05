كيف تتخلص من الألم في 20 دقيقة؟

وذكر البحث، الذي نُشر في مجلة ((Biological Psychiatry))، تحليل علامات الألم في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، لتحديد العلاقة بين التأمل الذهني وتخلص الجسم من الألم.



وعندما طُلب من المشاركين الذين تدربوا على التأمل الذهني تقييم آلامهم، أفادوا بأنهم شعروا بعدم الراحة أقل من أولئك الذين لم يتلقوا جلسات التأمل، وفقاً لما ذكرته صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية.



ووفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن التأمل الذهني هو عملية تدريب الانتباه لتحقيق حالة من التركيز الهادئ.



وقالت الجمعية إن هذه الممارسة يمكن أن ((تساعد الناس على تجنب العادات والاستجابات التلقائية)) من خلال مراقبة أفكارهم وعواطفهم وتجربة اللحظة الحالية دون حكم أو رد فعل.



ولطالما أُشيد بالتأمل الذهني بوصفه أداة فعَّالة لكلٍّ من الجسم والعقل. وتُظهر الأبحاث أن التأمل يمكن أن يقلل من ضغط الدم، ويكثف النشوة الجنسية، ويحسن الصحة العامة ويزيد من الروابط الاجتماعية. عند ممارسته في مكان العمل، يحمي التأمل الذهني من القلق والتوتر والإرهاق.



ولكن هل تمكن الاستفادة من قوة العقل والاتصال بين العقل والجسد لإدارة الشعور بالألم؟



يوضح طبيب التخدير فاضل زيدان، من جامعة كاليفورنيا سان دييغو (UCSD): ((العقل قوي للغاية، وما زلنا نعمل على فهم كيفية تسخيره لإدارة الألم)).



وقد شرع زيدان وعالم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، غابرييل ريجنر، وفريق من الباحثين في دراسة كيفية معالجة الدماغ للألم وما إذا كانت تأثيرات التأمل الذهني يمكن أن تخفف من تجربتنا التي نتعرض لها.



ولاحظ الباحثون أن ((الألم يتشكل من خلال التفاعل بين تجارب المرء والحالات المعرفية العاطفية الحالية والتوقعات)).



وقد شملت الدراسة 115 مشاركاً قُسموا بين تجربتين سريريتين منفصلتين. وفي كلتا التجربتين، تم لمس الساق اليمنى للمشاركين بمسبار ساخن أنتج موجات من الحرارة المؤلمة ولكن غير الضارة.



وقبل التجربة، تم تدريب عدد من المشاركين على التأمل الذهني.



وفي أربع جلسات منفصلة مدة كل منها 20 دقيقة، تعلمت هذه المجموعة التركيز على إيقاع تنفسهم المتغير والاعتراف بتدفق الأفكار والمشاعر وقبولها دون رد فعل أو حكم.



وتم إعطاء مجموعة أخرى تدريباً وهمياً يتكون فقط من التنفس العميق؛ وتم إعطاء الآخرين كريماً وهمياً قيل لهم إنه سيقلل الألم، واستمعت مجموعة أخرى إلى كتاب صوتي بدلاً من تعليمات التأمل.



ثم استُخدمت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ قبل وبعد تجارب الألم، وطُلب من المشاركين تقييم شدة الألم على مقياس من صفر إلى 10.



وأظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي معلومات عن عديد من علامات الألم، بما في ذلك علامة الألم الخاصة بالألم (NPS) التي ترتبط بالشدة؛ وعلامة الألم العاطفي السلبي (NAPS) التي تقيس تجربتنا العاطفية للألم؛ وعلامة الألم المستقلة عن الحافز (SIIPS-1) التي تتعلق بتوقعاتنا للألم.



وقد كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للمجموعة التأملية عن انخفاض أكثر أهمية في كل من NPS وNAPS مقارنةً بمجموعة كريم الدواء الوهمي والمشاركين الآخرين.



وكان العلاج الوحيد الذي أنتج استجابة أقل بشكل ملحوظ في SIIPS-1 هو كريم الدواء الوهمي.



وحسب الباحثين، تشير هذه النتائج إلى أن تأثيرات التأمل الواعي في تخفيف الألم، تستند إلى خصائص تتجاوز العلاج الوهمي؛ و لكن للتأمل تأثير كبير .



ويشرح زيدان: ((لقد افتُرض منذ فترة طويلة أن تأثير الدواء الوهمي يتداخل مع آليات الدماغ التي تحفزها العلاجات النشطة، لكنّ هذه النتائج تشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالألم، فقد لا يكون هذا هو الحال.

بدلاً من ذلك، فإن استجابتَي الدماغ هاتين مختلفتان تماماً، مما يدعم استخدام التأمل الواعي بوصفه تدخلاً مباشراً للألم المزمن وليس وسيلة لإشراك تأثير الدواء الوهمي)).



وأضاف زيدان: ((من خلال فصل الألم عن الذات والتخلي عن الحكم التقييمي، يمكن للتأمل الذهني أن يعدل بشكل مباشر كيفية تجربتنا للألم بطريقة لا تستخدم أي عقاقير، ولا تكلف شيئاً، ويمكن ممارستها في أي مكان)).



ويتابع زيدان: ((نحن متحمسون لمواصلة استكشاف علم الأعصاب المرتبط بالتأمل الذهني وكيف يمكننا الاستفادة من هذه الممارسة القديمة في حياتنا اليومية)).



ويأمل زيدان وفريقه أن تساعد نتائجهم على إعادة تشكيل العلاج وتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.-(وكالات)