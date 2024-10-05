معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي ينطلق في دبي 7 أكتوبر المقبل



وتستضيف دبي المعرض الذي تنطلق فعالياته في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات (6-7-8 ) بمشاركة نحو 250 عارضا دوليا وعلامة تجارية ومركزا لاعادة التأهيل من 50 بدلا حول العالم، مما يجعله منصة عالمية تخدم اكثر من 50 مليونا من ذوي الإعاقة يعيشون في دول المنطقة، ويتطلعون للتعرف على أحدث التقنيات المساعدة وأفضل الممارسات في مجالات إعادة التأهيل والرعاية الصحية.



ويساهم التقدم السريع في التكنولوجيا والابتكارات، في تمكين حوالي 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم في الوقت الراهن، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم ومساعدتهم على التنقل والعيش باستقلالية اكبر، بفضل التحسينات الهائلة في التقنيات المساعدة في مجال إعادة التأهيل والتطبيب عن بُعد والبنية التحتية الصديقة وغيرها من الخدمات.



الامارات ملتزمة بتمكين أصحاب الهمم



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة راعي المعرض:" تشكل التقنيات المساعدة عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم والسماح لهم بالعيش باستقلالية أكبر، لذلك يعتبر المعرض فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية وتجربتها، والاستفادة منها لخدمة الملايين من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق الأوسط".



وأضاف سموه:" تسير الإمارات بخطى ثابتة على طريق بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم، بفضل رؤية حكومتنا الرشيدة وتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ومساعيهم لتشارك العقول والأفكار والمبادرات، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم".



ورشتا عمل لمنظمة الاياتا ومجلس شباب دبي ومؤتمرات متخصصة



يشمل المعرض في دورته الحالية العديد من المؤتمرات والأنشطة وورش العمل التي تساهم في اطلاق اكبر حملة توعوية حول السفر الميسر وابرز الممارسات في مجالات طيف التوحد والدمج في القطاع التعليمي والتربوي وإعادة التأهيل والرعاية الصحية والسفر والسياحة الميسرة.



ومن ابرز الأنشطة ورشة عمل تنظمها منظمة الاياتا حول (الابتكارات في الاتاحة والسفر الجوي المسير). كما يستضيف المعرض ورشة عمل ينظمها مجلس شباب دبي حول السفر والسياحة الميسرة بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، للتحدث حول ابرز الجهود التي بذلتها دبي لتصبح افضل وجهة سياحية لذوي الإعاقة.



كما يستضيف المعرض الذي تنظمه شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض، مؤتمراً حول (تحليل السلوك التطبيقي لأطفال طيف التوحد) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الامارات، بمشاركة خبراء متميزين بهدف تسليط الأضواء على افضل الممارسات العالمية في هذا المجال. بالإضافة الى مؤتمر حول الدمج في مجال التعليم وغيرها من ورش العمل حول إعادة التأهيل والرعاية الصحية.



التكنولوجيا تحسًن أنماط الحياة



ومن جانبه قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي للمعرض: " تساهم التكنولوجيا الجديدة في تحسين نمط حياة ذوي الإعاقة، مما يمكّنهم من العيش بشكل أكثر استقلالية ويسمح لهم بالمشاركة في أنشطة ومواقف لم يكونوا قادرين على القيام بها من قبل. ان المعرض يحقق إنجازات كبيرة على صعيد توفير تقنيات متطورة جدا تعرض لأول مرة في أسواق المنطقة، لخدمة الملايين من ذوي الإعاقة الذين تساهم هذه التقنيات في تحسين جودة حياتهم".



وأضاف سليمان: "لقد أصبحت الكراسي المتحركة المزودة بمحركات، ونظام تتبع العين، والأطراف الصناعية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد شائعة إلى حد ما، وذلك إلى جانب برامج تحويل النصوص إلى كلام التي أثبتت فائدتها الكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك عدة أنواع من التكنولوجيا قيد التطوير، بما في ذلك لوحات المفاتيح التكيّفية، والعصي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنظارات الذكية، والروبوتات، وأنظمة الاستجابة الطارئة الشخصية، حيث شهدت تكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ثورة هائلة وهي تعمل على إعادة تشكيل المستقبل على هذا الصعيد."



تقنيات تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط



ويركز المعرض على استقطاب ارقى التقنيات لعرضها تحت سقف واحد، مما يتيح الفرصة لصناع القرار والمعنيين في القطاعين العام والخاص للتعرف على هذه التقنيات والاستفادة منها في الارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمونها للمتعاملين معهم بما يتواكب مع تطلعات دولة الامارات الرامية لان تصبح افضل دول العالم في مجال تمكين ورعاية ذوي الإعاقة. وتشمل التقنيات المعروضة تكنولوجيا تخدم مختلف الاعاقات الحركية والسمعية والبصرية والحسية وغيرها.