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مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام.. وتحقق مكاسب للأسبوع الرابع تواليًا

10/5/2024 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في نهاية تداولات الأسبوع الذي شهد تقلبات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، مع استيعاب المستثمرين بيانات عززت من احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم لأكبر اقتصادات العالم.

وعند نهاية تداولات الجمعة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.8% أو 341 نقطة عند إغلاق قياسي بلغ 42352 نقطة، ليواصل المؤشر الصناعي مكاسبه للأسبوع الرابع، بعد ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 0.1%.

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فيما ارتفع” إس آند بي 500′′ بنحو 0.9% أو ما يعادل 51 نقطة عند 5751 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.2%، ويواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضاف“ناسداك” نحو 1.2% أو ما يعادل 219 نقطة ليغلق عند 18137 نقطة، ليرتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.1% منذ بداية الأسبوع، وتمتد سلسلة مكاسبه إلى 4 أسابيع.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748847

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