مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام.. وتحقق مكاسب للأسبوع الرابع تواليًا

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- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في نهاية تداولات الأسبوع الذي شهد تقلبات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، مع استيعاب المستثمرين بيانات عززت من احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم لأكبر اقتصادات العالم.
وعند نهاية تداولات الجمعة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.8% أو 341 نقطة عند إغلاق قياسي بلغ 42352 نقطة، ليواصل المؤشر الصناعي مكاسبه للأسبوع الرابع، بعد ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 0.1%.
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فيما ارتفع” إس آند بي 500′′ بنحو 0.9% أو ما يعادل 51 نقطة عند 5751 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.2%، ويواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع الرابع على التوالي.
وأضاف“ناسداك” نحو 1.2% أو ما يعادل 219 نقطة ليغلق عند 18137 نقطة، ليرتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.1% منذ بداية الأسبوع، وتمتد سلسلة مكاسبه إلى 4 أسابيع.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748847
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