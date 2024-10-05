النفط يحقق أكبر مكاسب أسبوعية خلال عامين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال جلسة الجمعة، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر – العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.55% أو 43 سنتًا إلى 78.05 دولار للبرميل.
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فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% أو ما يعادل 67 سنتًا إلى 74.38 دولار للبرميل.
وتعتبر المكاسب الأسبوعية للخامين والبالغة 9.10%، هي الأكبر منذ بدأت“أوبك+” في تقليص إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميًا – أي ما يعادل 2% من المعروض العالمي – في أكتوبر 2022، استجابة لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.
وأوضح“دان سترايفين” الرئيس المشارك لبحوث السلع الأساسية العالمية لدى“جولدمان ساكس”، أنه حال حدوث انخفاض مستمر للإنتاج الإيراني قدره مليون برميل يوميًا، فسوف ترتفع أسعار النفط بمقدار 20 دولارًا للبرميل العام القادم.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748846
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