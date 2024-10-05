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النفط يحقق أكبر مكاسب أسبوعية خلال عامين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

10/5/2024 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال جلسة الجمعة، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر – العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.55% أو 43 سنتًا إلى 78.05 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% أو ما يعادل 67 سنتًا إلى 74.38 دولار للبرميل.

وتعتبر المكاسب الأسبوعية للخامين والبالغة 9.10%، هي الأكبر منذ بدأت“أوبك+” في تقليص إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميًا – أي ما يعادل 2% من المعروض العالمي – في أكتوبر 2022، استجابة لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.

وأوضح“دان سترايفين” الرئيس المشارك لبحوث السلع الأساسية العالمية لدى“جولدمان ساكس”، أنه حال حدوث انخفاض مستمر للإنتاج الإيراني قدره مليون برميل يوميًا، فسوف ترتفع أسعار النفط بمقدار 20 دولارًا للبرميل العام القادم.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748846

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