انخفاض الذهب عند التسوية لينهي سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.45% أو 11.4 دولار عند 2667.8 دولار للأوقية، ليمحو المعدن الأصفر مكاسب الأسبوع، وينهي سلسلة ارتفاع امتدت 3 أسابيع.
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