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انخفاض الذهب عند التسوية لينهي سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع

10/5/2024 4:35:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.45% أو 11.4 دولار عند 2667.8 دولار للأوقية، ليمحو المعدن الأصفر مكاسب الأسبوع، وينهي سلسلة ارتفاع امتدت 3 أسابيع.

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وبحسب بيانات وزارة العمل، تسارع نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي إلى 254 ألف وظيفة خلال سبتمبر من 159 ألفًا في قراءة أغسطس المعدلة بالرفع، ومقارنة بتوقعات إضافته 147 ألفًا، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، استبعاد الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية يومي 6 و7 نوفمبر، بعد ترجيح بنسبة 32.1% قبل يوم واحد.

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