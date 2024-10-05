مبيعات الرقائق عالميًا ترتفع 20% مسجلة 53 مليار دولار في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات، ارتفاع مبيعات الرقائق عالميًا إلى 53.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي، و3.5% على أساس شهري.

وقال“جون نيوفر”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة في تقرير الجمعة:“استمرت سوق أشباه الموصلات العالمية في النمو بشكل كبير في أغسطس، محققة أعلى إجمالي مبيعات لها على الإطلاق خلال الأشهر المقارنة”.

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وتعتبر وتيرة ارتفاع المبيعات السنوية هي الأكبر منذ أبريل 2022، مع زيادة المبيعات في الأمريكتين والصين واليابان والمناطق الأخرى بنسبة 43.9% و19.2% و2% و17.1% على الترتيب، لكنها انخفضت في أوروبا 9%.

كما ارتفعت المبيعات الشهرية في جميع المناطق لأول مرة منذ أكتوبر 2023، حيث زادت في الأمريكتين واليابان وأوروبا والصين والمناطق الأخرى بنسبة 7.5% و2.5% و2.4% و1.7% و1.5%على التوالي.

تمثل رابطة صناعة أشباه الموصلات 99% من الشركات العاملة في المجال بالولايات المتحدة من حيث الإيرادات، ونحو ثلثي شركات الرقائق غير الأمريكية.

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