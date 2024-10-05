Saturday, 05 October 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات الرقائق عالميًا ترتفع 20% مسجلة 53 مليار دولار في أغسطس

10/5/2024 4:35:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات، ارتفاع مبيعات الرقائق عالميًا إلى 53.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي، و3.5% على أساس شهري.

وقال“جون نيوفر”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة في تقرير الجمعة:“استمرت سوق أشباه الموصلات العالمية في النمو بشكل كبير في أغسطس، محققة أعلى إجمالي مبيعات لها على الإطلاق خلال الأشهر المقارنة”.

موضوعات متعلقة عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد إسرائيل وسط مستقبل غامض شركات السيارات في بريطانيا تقدم تخفيضات لدعم أسعار المركبات الكهربائية “ستيلانتس” تقاضي اتحاد عمال السيارات في أمريكا بدعوى خرقه العقد

وتعتبر وتيرة ارتفاع المبيعات السنوية هي الأكبر منذ أبريل 2022، مع زيادة المبيعات في الأمريكتين والصين واليابان والمناطق الأخرى بنسبة 43.9% و19.2% و2% و17.1% على الترتيب، لكنها انخفضت في أوروبا 9%.

كما ارتفعت المبيعات الشهرية في جميع المناطق لأول مرة منذ أكتوبر 2023، حيث زادت في الأمريكتين واليابان وأوروبا والصين والمناطق الأخرى بنسبة 7.5% و2.5% و2.4% و1.7% و1.5%على التوالي.

تمثل رابطة صناعة أشباه الموصلات 99% من الشركات العاملة في المجال بالولايات المتحدة من حيث الإيرادات، ونحو ثلثي شركات الرقائق غير الأمريكية.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث