مبيعات الرقائق عالميًا ترتفع 20% مسجلة 53 مليار دولار في أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات، ارتفاع مبيعات الرقائق عالميًا إلى 53.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي، و3.5% على أساس شهري.
وقال“جون نيوفر”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة في تقرير الجمعة:“استمرت سوق أشباه الموصلات العالمية في النمو بشكل كبير في أغسطس، محققة أعلى إجمالي مبيعات لها على الإطلاق خلال الأشهر المقارنة”.
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وتعتبر وتيرة ارتفاع المبيعات السنوية هي الأكبر منذ أبريل 2022، مع زيادة المبيعات في الأمريكتين والصين واليابان والمناطق الأخرى بنسبة 43.9% و19.2% و2% و17.1% على الترتيب، لكنها انخفضت في أوروبا 9%.
كما ارتفعت المبيعات الشهرية في جميع المناطق لأول مرة منذ أكتوبر 2023، حيث زادت في الأمريكتين واليابان وأوروبا والصين والمناطق الأخرى بنسبة 7.5% و2.5% و2.4% و1.7% و1.5%على التوالي.
تمثل رابطة صناعة أشباه الموصلات 99% من الشركات العاملة في المجال بالولايات المتحدة من حيث الإيرادات، ونحو ثلثي شركات الرقائق غير الأمريكية.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748844
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