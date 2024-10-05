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اتحاد عمال السيارات الأمريكي يعتزم الإضراب حال عدم الاتفاق مع ستيلانتس

10/5/2024 4:35:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة، إن أعضاءه العاملين في مركز توزيع قطع غيار السيارات التابع لشركة“ستيلانتس” في لوس أنجلوس، صوتوا لصالح الإضراب ما لم يتم التوصل لتسوية مع صانعة السيارات.

وانتقد رئيس الاتحاد شون فاين، الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس تافاريس، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب ما اعتبره فشلًا في الوفاء بالتزامات الاستثمار في الولايات المتحدة.

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وقال إنه خلال مفاوضات عام 2023، وافقت صانعة “جيب” على استثمار بمليارات الدولارات، بعد إضراب العمال لمدة ستة أسابيع.

وفي الشهر الماضي، اتهم“فاين” صانعة السيارات بخرق وعودها، وقال إن العديد من الأفرع المحلية تتأهب لبدء إضرابات، وحث العمال على ذلك في رسالة الأسبوع الماضي.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748843

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