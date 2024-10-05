اتحاد عمال السيارات الأمريكي يعتزم الإضراب حال عدم الاتفاق مع ستيلانتس

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة، إن أعضاءه العاملين في مركز توزيع قطع غيار السيارات التابع لشركة“ستيلانتس” في لوس أنجلوس، صوتوا لصالح الإضراب ما لم يتم التوصل لتسوية مع صانعة السيارات.
وانتقد رئيس الاتحاد شون فاين، الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس تافاريس، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب ما اعتبره فشلًا في الوفاء بالتزامات الاستثمار في الولايات المتحدة.
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وقال إنه خلال مفاوضات عام 2023، وافقت صانعة “جيب” على استثمار بمليارات الدولارات، بعد إضراب العمال لمدة ستة أسابيع.
وفي الشهر الماضي، اتهم“فاين” صانعة السيارات بخرق وعودها، وقال إن العديد من الأفرع المحلية تتأهب لبدء إضرابات، وحث العمال على ذلك في رسالة الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748843
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