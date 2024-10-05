ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 9% في سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً، لتبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، متعافية من أدنى مستوياتها هذا العام والتي سجلتها في أغسطس.

وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” من شركة الأبحاث“فورتكسا”، ارتفعت صادرات الديزل والبنزين بنسبة 9% على أساس شهري إلى حوالي 792 ألف برميل يوميًا، مدعومة بمشتريات البرازيل التي سجلت أعلى مستوى خلال 3 أشهر.

موضوعاتعام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب إسرائيل وسط مستقبل غامض شركات السيارات في بريطانيا تقدم تخفيضات لدعم أسعار المركبات الكهربائية “ستيلانتس” تقاضي اتحاد عمال السيارات في أمريكا بدعوى خرقه العقد

وصعدت شحنات زيت الوقود بنسبة 8% إلى 726 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى خلال العام، وقفزت المواد الخام المستخدمة في التكرير بنسبة 41% إلى 139 ألف برميل يوميًا.

يأتي هذا بعدما انخفض إنتاج الخام الروسي في سبتمبر إلى ما دون مستوى هدف “أوبك+” ، بينما ارتفع متوسط ​​تدفقات الخام على مدى أربعة أسابيع إلى 3.26 مليون برميل يوميًا، خلال الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

المصدر: