ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 9% في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً، لتبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، متعافية من أدنى مستوياتها هذا العام والتي سجلتها في أغسطس.
وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” من شركة الأبحاث“فورتكسا”، ارتفعت صادرات الديزل والبنزين بنسبة 9% على أساس شهري إلى حوالي 792 ألف برميل يوميًا، مدعومة بمشتريات البرازيل التي سجلت أعلى مستوى خلال 3 أشهر.
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وصعدت شحنات زيت الوقود بنسبة 8% إلى 726 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى خلال العام، وقفزت المواد الخام المستخدمة في التكرير بنسبة 41% إلى 139 ألف برميل يوميًا.
يأتي هذا بعدما انخفض إنتاج الخام الروسي في سبتمبر إلى ما دون مستوى هدف “أوبك+” ، بينما ارتفع متوسط تدفقات الخام على مدى أربعة أسابيع إلى 3.26 مليون برميل يوميًا، خلال الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748842
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