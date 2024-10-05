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الصين أكبر متضرر من الهجوم المحتمل على منشآت النفط في إيران

10/5/2024 4:35:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر تقرير، من أن الصين قد تكون أكبر المتضررين من الهجوم الإسرائيلي المحتمل على البنية التحتية للنفط في إيران، والذي يُعتقد أنه سيأتي رداً على هجمات صاروخية شنتها طهران على تل أبيب قبل أيام.

وقال الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الخميس، إن بلاده تناقش من إسرائيل مهاجمة المصالح النفطية الإيرانية، وهو ما أثار قلقاً بين المستثمرين ودفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد، وهو سيناريو رجحته أيضاً تقارير إعلامية مختلفة.

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ومع ذلك، فإن تدمير البنية التحتية النفطية لطهران سيؤثر على الصين بشكل مباشر (وربما كبير للغاية بناءً على نطاق الهجوم المحتمل)، حيث تشتري بكين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، بحسب تقرير لصحيفة“نيويورك تايمز”.

وتعتمد الصين على الواردات من أماكن مختلفة حول العالم لتلبية ما يقرب من ثلاثة أرباع استهلاكها من النفط، وإذا فقدت الإمدادات سيدفعها ذلك نحو الأسواق العالمية بحثاً عن موردين لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وبالنسبة لإيران، تعد الصادرات إلى الصين مصدراً حيوياً للأموال، إذ تمثل مبيعات النفط لبكين والتي تبلغ حوالي ملياري دولار شهرياً ما لا يقل عن 5% من الناتج الاقتصادي الإيراني بالكامل.

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