توتال إنرجيز مهتمة بتوسيع أنشطتها بمجال البحث عن الغاز في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعرب باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة للبحث عن الغاز، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.
وبحث كريم بدوي وزير البترول، مع بويان، خطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في مجالات البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي ، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك في تنميتها الشركة.
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واستعرض الجانبان، وفق بيان وزارة البترول اليوم السبت، استثمارات الشركة في مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالإسكندرية، وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.
وأشار الوزير، إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكداً أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز على الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمارات تحقيقاً لصالح الجانبين.
كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
كما أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.
كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنرجيز مؤخرا مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الإفريقية.
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