توتال إنرجيز مهتمة بتوسيع أنشطتها بمجال البحث عن الغاز في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة للبحث عن الغاز، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

وبحث كريم بدوي البترول، مع بويان، خطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في مجالات البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي ، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك في تنميتها الشركة.

موضوعات“الملك سلمان”.. أول ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليار جنيه 2.5 مليار جنيه تمويلات“تنمية المشروعات” في سيناء والقناة بـ10 سنوات عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد إسرائيل وسط مستقبل غامض

واستعرض الجانبان، وفق بيان وزارة البترول اليوم السبت، استثمارات الشركة في مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالإسكندرية، وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.

وأشار الوزير، إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكداً أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز على الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمارات تحقيقاً لصالح الجانبين.

كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

كما أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.

كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنرجيز مؤخرا مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الإفريقية.