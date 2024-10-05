ستيلانتس تقاضي اتحاد عمال السيارات في أمريكا بدعوى خرقه العقد

(MENAFN
- Al-Borsa News) شرعت شركة ستيلانتس في إجراءات التقاضي ضد اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة ، ما قد يؤدى إلى تصعيد معركة استمرت شهوراً بين صانعة السيارات والنقابات الأمريكية.
وفي رسالة داخلية وُجهت للموظفين الجمعة واطلعت عليها شبكة“سي إن بي سي”، قالت الشركة إنها تقاضي اتحاد عمال السيارات، بالإضافة إلى فرعه المحلي في كاليفورنيا.
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وقال توبين ويليامز، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في أمريكا الشمالية لدى“ستيلانتس”:“ستحمل هذه الدعوى كلًا من النقابة على المستوى الوطني وفرعها المحلي، المسؤولية عن خسارة الإيرادات والأضرار الأخرى الناتجة عن تدهور الإنتاج بسبب الإضراب غير القانوني”.
وتهدف الدعوى القضائية إلى“منع أو علاج خرق العقد” من قبل اتحاد عمال السيارات، وفقًا لنص الشكوى المقدمة الخميس إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
في وقت سابق، قال اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة الجمعة، إن أعضاءه العاملين في مركز توزيع قطع غيار السيارات التابع للشركة في لوس أنجلوس، صوتوا لصالح الإضراب ما لم يتوصلوا لتسوية مع صانعة السيارات.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748839
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