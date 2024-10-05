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ستيلانتس تقاضي اتحاد عمال السيارات في أمريكا بدعوى خرقه العقد

10/5/2024 4:35:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شرعت شركة ستيلانتس في إجراءات التقاضي ضد اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة ، ما قد يؤدى إلى تصعيد معركة استمرت شهوراً بين صانعة السيارات والنقابات الأمريكية.

وفي رسالة داخلية وُجهت للموظفين الجمعة واطلعت عليها شبكة“سي إن بي سي”، قالت الشركة إنها تقاضي اتحاد عمال السيارات، بالإضافة إلى فرعه المحلي في كاليفورنيا.

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وقال توبين ويليامز، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في أمريكا الشمالية لدى“ستيلانتس”:“ستحمل هذه الدعوى كلًا من النقابة على المستوى الوطني وفرعها المحلي، المسؤولية عن خسارة الإيرادات والأضرار الأخرى الناتجة عن تدهور الإنتاج بسبب الإضراب غير القانوني”.

وتهدف الدعوى القضائية إلى“منع أو علاج خرق العقد” من قبل اتحاد عمال السيارات، وفقًا لنص الشكوى المقدمة الخميس إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

في وقت سابق، قال اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة الجمعة، إن أعضاءه العاملين في مركز توزيع قطع غيار السيارات التابع للشركة في لوس أنجلوس، صوتوا لصالح الإضراب ما لم يتوصلوا لتسوية مع صانعة السيارات.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748839

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