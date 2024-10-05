بريطانيا تخصص 28 مليار دولار لإطلاق أول مشروعات تخزين الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم دعم يصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 28 مليار دولار) لبدء أول مشروعات احتجاز وتخزين الكربون في البلاد.

وتعد هذه خطوة كبيرة لهذه الصناعة الناشئة، لكنها تسلط الضوء على التكاليف المرتبطة بها.

موضوعاتالبيئة لـ”البورصة”: وفرنا آلية لدعم قروض إنشاء فنادق بيئية كيف يمكن لأصحاب المشروعات إصدار شهادات الكربون؟ تحالف أوروبى بقيادة“سكاتك” يخطط لإقامة للمحللات الكهربائية فى“السخنة”

وصرحت الحكومة البريطانية، بأن التمويل الذي سيمتد على مدى 25 عاماً سيدعم موقعين لتخزين الكربون تحت البحر، وخطوط أنابيب قادرة على تخزين أكثر من 8.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، إلى جانب احتجاز الكربون في ثلاثة مشروعات مخطط لها لإنتاج الهيدروجين والطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة، وتقع هذه المشروعات في منطقتي تيسايد وميرسيسايد شمال إنجلترا.

بحسب الأرقام الحكومية الأولية، أصدرت المملكة المتحدة 384.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، ومع ذلك فهذه الخطوة الأولى نحو انطلاق الصناعة في المملكة المتحدة ومحاولة لبث الثقة في التزام الحكومة الجدي تجاه هذا القطاع.

لكن المواقع الصناعية الثلاثة التي تلقت الدعم لتركيب تكنولوجيا احتجاز الكربون في مشاريعها، أقل من ثمانية مواقع، كانت قد بدأت مفاوضات مع الحكومة العام الماضي، ولا تزال آفاق الدعم لبقية المواقع غير واضحة، كما لم تقدم الحكومة تفاصيل حول الدعم المخصص للدفعة التالية من مشاريع احتجاز وتخزين الكربون التي اختارتها الحكومة السابقة، خاصة في اسكتلندا ومنطقة هامبر.

وقال مساعد في حزب العمال، إن الحزب لا يزال ملتزماً بالصناعة في ((هامبرسايد واسكتلندا وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد))، مضيفاً ((هذه هي خطوتنا الأولى، وسنعلن عن خططنا المستقبلية في الوقت المناسب)).

وأوضحت الحكومة أن الدعم الذي يصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني، والذي سيتم تمويله من خلال مزيج من الرسوم على فواتير الطاقة وتمويل من الخزانة، من المتوقع أن يجذب نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة في المشاريع.

تسعى الحكومة إلى تسليط الضوء على قدرتها على تأمين الدعم المالي الخاص للمملكة المتحدة قبيل قمة الاستثمار الدولية المزمع عقدها في 14 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إن الحكومة ((تعمل على إعادة إحياء قلب صناعاتنا)) وإن الدعم سيمنح الصناعة ((اليقين الذي تحتاج إليه)).

وتتضمن تقنية احتجاز الكربون احتجاز ثاني أكسيد الكربون أثناء إنتاجه، وضغطه وضخه تحت الأرض، أحياناً في خزانات النفط والغاز المستنفدة، لمنع إطلاقه في الغلاف الجوي، ويُنظر إلى هذه التكنولوجيا على أنها أساسية لتحقيق الهدف القانوني للمملكة المتحدة بتقليل انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول جدواها التجارية والتقنية على نطاق واسع.

وصلت القدرة العالمية على احتجاز الكربون إلى نحو 51 مليون طن العام الماضي، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، أو ما يعادل 0.14% من الانبعاثات العالمية، بما في ذلك المشاريع في الولايات المتحدة وكندا والنرويج، كانت محاولات الحكومة السابقة لدعم هذه الصناعة في عامي 2011 و2015 قد توقفت في اللحظات الأخيرة.

وفي عام 2023 تعهد جيريمي هانت، وزير المالية آنذاك، بتخصيص 20 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون على مدى عقدين، لكن لم يتم توفير أي من هذا التمويل قبل الانتخابات العامة لهذا العام.

من بين مواقع تخزين الكربون المخطط لها والتي حصلت على الدعم، مشروع شركة النفط الإيطالية إيني في خليج ليفربول في شمال غرب إنجلترا، وشراكة ((نورثرن إندورانس)) قبالة ساحل تيسايد في الشمال الشرقي، التي يتم تطويرها من قبل شركات BP وإكوينور وتوتال إنرجي، ومن بين المشاريع الكهربائية المخطط لها مشروع محطة توليد الطاقة بالغاز ((نت زيرو تيسايد)) الذي يتم تطويره من قبل BP وإكوينور.

وقال اللورد بن هاوتشين، عمدة منطقة تيز فالي، إن العمل يجب أن يبدأ بحلول نهاية هذا العام، ما سيخلق 4.000 وظيفة في مجال البناء، أما مصنع تحويل النفايات إلى طاقة ((بروتوس)) الذي يتم تطويره من قبل شركتي إنسايكلس وبيفا في تشيشاير، ومصنع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تطويره من قبل شركة إيسار في مصفاتها النفطية في ستانلو، فهما من بين المواقع الصناعية الأخرى التي حصلت على الدعم لاحتجاز انبعاثاتها.

يعتقد بعض العلماء والبيئيين أن الصناعة تستغل تقنية احتجاز وتخزين الكربون لإطالة عمر أصول الوقود الأحفوري، ومع ذلك يعتقد البعض الآخر، بما في ذلك لجنة تغير المناخ التي تقدم المشورة للحكومة، أن هذه التقنية ضرورية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة في مجال المناخ.

المصدر: