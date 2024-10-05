أكلة اقتصادية ولذيذة: محشي الفلفل بالأرز المتبقي

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تساءلت يومًا عن كيفية الاستفادة من الأرز المتبقي في وجبة لذيذة ومغذية؟ إليك وصفة رائعة لتحويل الأرز المتبقي إلى حشوة لذيذة لمحشي الفلفل. هذه الوصفة لا توفر لك وجبة جديدة شهية فحسب، بل تساعدك أيضًا على تقليل الهدر الغذائي.

المكونات: أرز مطبوخ متبقي بصلة مفرومة فصوص ثوم مفرومة كرفس مفروم كزبرة ناشفة فلفل أسود ملح فلفل أخضر أو ملون زيت زيتون

طريقة التحضير: تحضير الحشوة: في مقلاة، سخني القليل من زيت الزيتون ثم أضيفي البصل والثوم والكرفس وقلبي حتى يذبلوا. أضيفي الأرز المتبقي إلى الخليط وقلبي جيدًا لتتجانس المكونات. تبلي بالملح والفلفل الأسود والكزبرة. حشو الفلفل: اغسلي الفلفل الأخضر أو الملون جيدًا وقومي بتفريغه من البذور. احشئي الفلفل بحشوة الأرز. الطهي: رصي حبات الفلفل المحشية في صينية فرن وادهنيها بالقليل من زيت الزيتون. أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الفلفل ويصبح لونه ذهبيًا.

نصائح إضافية: التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل البابريكا أو الشطة. اللحم: إذا كنت ترغبين في إضافة بعض البروتين، يمكنك إضافة لحم مفروم مطبوخ مسبقًا إلى الحشوة. الصلصة: قدمي محشي الفلفل مع صلصة طماطم أو صلصة بيضاء.

فوائد هذه الوصفة:

اقتصادية: تساعدك على الاستفادة من الأرز المتبقي وتجنب هدر الطعام. صحية: تحتوي على الأرز والخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. لذيذة: طعمها لذيذ ومميز ويمكن تعديلها حسب الرغبة. سهلة التحضير: يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة.