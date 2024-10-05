أكلة اقتصادية ولذيذة: محشي الفلفل بالأرز المتبقي

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- Khaberni) خبرني - هل تساءلت يومًا عن كيفية الاستفادة من الأرز المتبقي في وجبة لذيذة ومغذية؟ إليك وصفة رائعة لتحويل الأرز المتبقي إلى حشوة لذيذة لمحشي الفلفل. هذه الوصفة لا توفر لك وجبة جديدة شهية فحسب، بل تساعدك أيضًا على تقليل الهدر الغذائي.
المكونات: أرز مطبوخ متبقي بصلة مفرومة فصوص ثوم مفرومة كرفس مفروم كزبرة ناشفة فلفل أسود ملح فلفل أخضر أو ملون زيت زيتون
طريقة التحضير: تحضير الحشوة: في مقلاة، سخني القليل من زيت الزيتون ثم أضيفي البصل والثوم والكرفس وقلبي حتى يذبلوا. أضيفي الأرز المتبقي إلى الخليط وقلبي جيدًا لتتجانس المكونات. تبلي بالملح والفلفل الأسود والكزبرة. حشو الفلفل: اغسلي الفلفل الأخضر أو الملون جيدًا وقومي بتفريغه من البذور. احشئي الفلفل بحشوة الأرز. الطهي: رصي حبات الفلفل المحشية في صينية فرن وادهنيها بالقليل من زيت الزيتون. أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الفلفل ويصبح لونه ذهبيًا.
نصائح إضافية: التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل البابريكا أو الشطة. اللحم: إذا كنت ترغبين في إضافة بعض البروتين، يمكنك إضافة لحم مفروم مطبوخ مسبقًا إلى الحشوة. الصلصة: قدمي محشي الفلفل مع صلصة طماطم أو صلصة بيضاء.
فوائد هذه الوصفة:
اقتصادية: تساعدك على الاستفادة من الأرز المتبقي وتجنب هدر الطعام. صحية: تحتوي على الأرز والخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. لذيذة: طعمها لذيذ ومميز ويمكن تعديلها حسب الرغبة. سهلة التحضير: يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة.
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