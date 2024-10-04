ليبيا تتصدر قائمة الدول المزودة لإيطاليا بالنفط الخام خلال العام الحالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 4 - 10 (كونا) -- تصدرت ليبيا قائمة الدول المزودة لإيطاليا بالنفط الخام خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن إيطاليا استوردت حتى نهاية شهر يوليو الماضي 39ر7 مليون طن من النفط الخام الليبي بزيادة نسبتها 6ر28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واوضحت الوكالة أن الصادرات نحو إيطاليا تمثل 3ر22 بالمئة من إجمالي صادرات ليبيا من النفط وهو ما يؤكد أهمية ليبيا كشريك استراتيجي لإمدادات الطاقة نحو أوروبا.
وأضافت أن نيجيريا حلت في المرتبة الثانية في قائمة مزودي ايطاليا بالنفط تليها غانا والكاميرون. (النهاية)
ش ب م / ر ج
MENAFN04102024000071011013ID1108748568
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