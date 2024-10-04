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ليبيا تتصدر قائمة الدول المزودة لإيطاليا بالنفط الخام خلال العام الحالي

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 10 (كونا) -- تصدرت ليبيا قائمة الدول المزودة لإيطاليا بالنفط الخام خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن إيطاليا استوردت حتى نهاية شهر يوليو الماضي 39ر7 مليون طن من النفط الخام الليبي بزيادة نسبتها 6ر28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واوضحت الوكالة أن الصادرات نحو إيطاليا تمثل 3ر22 بالمئة من إجمالي صادرات ليبيا من النفط وهو ما يؤكد أهمية ليبيا كشريك استراتيجي لإمدادات الطاقة نحو أوروبا.
وأضافت أن نيجيريا حلت في المرتبة الثانية في قائمة مزودي ايطاليا بالنفط تليها غانا والكاميرون. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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