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الرئيس الأمريكي يدعو الإسرائيليين لعدم قصف منشآت النفط الإيرانية

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم اللجوء إلى قصف منشآت النفط الإيرانية وذلك في غمرة توتر متصاعد في المنطقة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير والتوعد الإسرائيلي بـ"الرد القاسي" عليه.
وردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض قال بايدن "لم يتوصل الإسرائيليون بعد إلى قرار بشأن ما يعتزمون فعله فيما يتصل بالضربة".
وأضاف "هذا الأمر قيد المناقشة" غير أنه استدرك قائلا "لو كنت في مكانهم لفكرت في بدائل أخرى غير ضرب منشآت النفط".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب من جديد اليوم عن اعتقاده بإمكانية تجنب نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط لكن يجب بذل جهود كثيرة لمنع اندلاعها.
تأتي تصريحات بايدن بعد يومين من إعلانه أنه لا يؤيد لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى الهجوم على المنشآت النووية الايرانية ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار بايدن إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع دول مجموعة السبع لبحث فرض عقوبات اضافية على طهران في اعقاب الهجوم الاخير. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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