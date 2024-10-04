الرئيس الأمريكي يدعو الإسرائيليين لعدم قصف منشآت النفط الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم اللجوء إلى قصف
منشآت النفط الإيرانية وذلك في غمرة توتر متصاعد في المنطقة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير والتوعد الإسرائيلي بـ"الرد القاسي" عليه.
وردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض قال بايدن "لم يتوصل الإسرائيليون بعد إلى قرار بشأن ما يعتزمون فعله فيما يتصل بالضربة".
وأضاف "هذا الأمر قيد المناقشة" غير أنه استدرك قائلا "لو كنت في مكانهم لفكرت في بدائل أخرى غير ضرب منشآت النفط".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب من جديد اليوم عن اعتقاده بإمكانية تجنب نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط لكن يجب بذل جهود كثيرة لمنع اندلاعها.
تأتي تصريحات بايدن بعد يومين من إعلانه أنه لا يؤيد لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى الهجوم على المنشآت النووية الايرانية ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار بايدن إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع دول مجموعة السبع لبحث فرض عقوبات اضافية على طهران في اعقاب الهجوم الاخير. (النهاية)
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