الدوري الفرنسي .. التعادل الايجابي يحسم لقاء (مرسيليا) و(انجيه)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله نتيجة اللقاء الذي جمع فريق (مرسيليا) مع ضيفه (انجيه) والذي اقيم على استاد (فيلودروم) اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق (مرسيليا) بهدفه الاول من خلال المهاجم جوناثان رو في أسفل يمين المرمى في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
لكن سرعان ما سجل (انجيه) هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط عبر المهاجم لجزائري فريد الملالي في وسط يسار المرمى.
وبهذه النتيجة يحتل (مرسيليا) المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 14 نقطة بينما يقع فريق (انجيه) في المركز الاخير برصيد 3 نقاط فقط. (النهاية)
م ع / ر ج
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