قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يخرج عدة مستشفيات عن الخدمة ويوقع جرحى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت 4 - 10 (كونا) -- قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بالطائرات والمدفعية فرق الإسعاف والمراكز الطبية في جنوب لبنان ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارة على محيط "مستشفى تبنين" الحكومي ما أدى الى سقوط عدد من الاصابات كما أدى قصف مدفعية الاحتلال لمحيط "مستشفى صلاح غندور" في بلدة بنت جبيل إلى وقوع إصابات في الفريق الطبي.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية في بلدة جويا وأدى العدوان إلى خروج مستشفيات مرجعيون وميس الجبل وصلاح غندور الحكومية جنوبي لبنان عن الخدمة.
وذكرت ان الطيران الحربي التابع للاحتلال شن غارات على بلدات النبي شيت وطاريا والعين في منطقة البقاع وعلى بلدات الخيام وكفر كلا ومجدلزون والمنصوري وباريش والبازورية والدوير وكوثرية السياد بجنوب لبنان.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق مليون شخص. (النهاية) ك ب ش / ه س ص
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