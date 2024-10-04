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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يخرج عدة مستشفيات عن الخدمة ويوقع جرحى

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت 4 - 10 (كونا) -- قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بالطائرات والمدفعية فرق الإسعاف والمراكز الطبية في جنوب لبنان ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارة على محيط "مستشفى تبنين" الحكومي ما أدى الى سقوط عدد من الاصابات كما أدى قصف مدفعية الاحتلال لمحيط "مستشفى صلاح غندور" في بلدة بنت جبيل إلى وقوع إصابات في الفريق الطبي.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية في بلدة جويا وأدى العدوان إلى خروج مستشفيات مرجعيون وميس الجبل وصلاح غندور الحكومية جنوبي لبنان عن الخدمة.
وذكرت ان الطيران الحربي التابع للاحتلال شن غارات على بلدات النبي شيت وطاريا والعين في منطقة البقاع وعلى بلدات الخيام وكفر كلا ومجدلزون والمنصوري وباريش والبازورية والدوير وكوثرية السياد بجنوب لبنان.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق مليون شخص. (النهاية) ك ب ش / ه س ص

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