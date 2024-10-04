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تحالف (الجبهة الشعبية الجديدة) يقدم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 10 (كونا) -- قدم تحالف اليسار الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة) اليوم الجمعة مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه بعد ثلاثة أيام من تقديمه السياسة العامة لحكومته.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان 192 نائبا من (الجبهة الشعبية الجديدة) وقعوا على أول مذكرة حجب ثقة ضد حكومة بارنييه وسيتم الدفاع عنها بعد ظهر الثلاثاء من قبل السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ونقلت المحطة عن نواب الجبهة الشعبية الجديدة القول "إنه كان ينبغي لرئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) أن يعين لقصر (ماتينيون) الشخصية التي اقترحها الائتلاف بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بالانتخابات التشريعية الاخيرة".
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة التي تجمع قوى اليسار والديمقراطيين والاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار الراديكالي و(فرنسا الأبية) أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة من دون الحصول على الأغلبية.
ووافق الرئيس الفرنسي على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها له بارنييه بعد مفاوضات جرت على مدار اسبوعين وبعد نحو 11 أسبوعا من انتخابات تشريعية انتهت دون غالبية حاسمة.
وكلف ماكرون في 5 سبتمبر الماضي اليميني ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الجديدة. (النهاية)

م ع / ر ج



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