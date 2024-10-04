تحالف (الجبهة الشعبية الجديدة) يقدم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 10 (كونا) -- قدم تحالف اليسار الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة) اليوم الجمعة مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه بعد ثلاثة أيام من تقديمه السياسة العامة لحكومته.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان 192 نائبا من (الجبهة الشعبية الجديدة) وقعوا على أول مذكرة حجب ثقة ضد حكومة بارنييه وسيتم الدفاع عنها بعد ظهر الثلاثاء من قبل السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ونقلت المحطة عن نواب الجبهة الشعبية الجديدة القول "إنه كان ينبغي لرئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) أن يعين لقصر (ماتينيون) الشخصية التي اقترحها الائتلاف بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بالانتخابات التشريعية الاخيرة".
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة التي تجمع قوى اليسار والديمقراطيين والاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار الراديكالي و(فرنسا الأبية) أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة من دون الحصول على الأغلبية.
ووافق الرئيس الفرنسي على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها له بارنييه بعد مفاوضات جرت على مدار اسبوعين وبعد نحو 11 أسبوعا من انتخابات تشريعية انتهت دون غالبية حاسمة.
وكلف ماكرون في 5 سبتمبر الماضي اليميني ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الجديدة. (النهاية)
م ع / ر ج
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