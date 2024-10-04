ليبيا وايطاليا تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 4 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الجمعة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات الاتجار بالبشر.
وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان إن اللقاء عقد على هامش اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع في مدينة (ميرابيلا إيكلانو) الإيطالية.
واشار البيان الى أن الوزير الليبي أكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة للحد من الهجرة عبر البحر مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على تأمين الحدود الغربية والجنوبية.
وشدد الطرابلسي على ضرورة زيادة الدعم للأجهزة المعنية في مجال تأمين الحدود وتوفير التقنيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز كفاءتها.
وأوضح أنه لدى الوزارة خطة لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتسوية أوضاع بعضهم للاستفادة منهم في السوق المحلي وذلك بما يصل إلى 400 ألف مهاجر مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب توجيه الدعم الإيطالي والأوروبي لجهود الوزارة في هذا الشأن.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثان في أقرب وقت ممكن لمناقشة التفاصيل والآليات اللازمة للتعاون وتحديد الاحتياجات الليبية ذات الأولوية لتأمين الحدود بشكل أفضل. (النهاية)
ش ب م / ر ج
MENAFN04102024000071011013ID1108748563
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