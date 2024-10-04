Saturday, 05 October 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليبيا وايطاليا تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 10 (كونا) -- بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الجمعة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات الاتجار بالبشر.
وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان إن اللقاء عقد على هامش اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع في مدينة (ميرابيلا إيكلانو) الإيطالية.
واشار البيان الى أن الوزير الليبي أكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة للحد من الهجرة عبر البحر مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على تأمين الحدود الغربية والجنوبية.
وشدد الطرابلسي على ضرورة زيادة الدعم للأجهزة المعنية في مجال تأمين الحدود وتوفير التقنيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز كفاءتها.
وأوضح أنه لدى الوزارة خطة لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتسوية أوضاع بعضهم للاستفادة منهم في السوق المحلي وذلك بما يصل إلى 400 ألف مهاجر مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب توجيه الدعم الإيطالي والأوروبي لجهود الوزارة في هذا الشأن.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثان في أقرب وقت ممكن لمناقشة التفاصيل والآليات اللازمة للتعاون وتحديد الاحتياجات الليبية ذات الأولوية لتأمين الحدود بشكل أفضل. (النهاية)

ش ب م / ر ج



MENAFN04102024000071011013ID1108748563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث