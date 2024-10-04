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تحذير أمريكي رسمي من أي أعمال عنف في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيان اليوم الجمعة من استغلال حرب الاحتلال الاسرائيلي على غزة والصراع بمنطقة الشرق الأوسط للدعوة الى ممارسة أعمال عنف في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب والوزارة في تقييم أمني حول الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر أن ذكرى الحدث "قد تكون عاملا محفزا للمتطرفين العنيفين ومرتكبي جرائم الكراهية للمشاركة في أعمال عنف أو تهديد للسلامة العامة".
وأشار البيان المشترك الى أنه خلال العام الماضي "لاحظنا نشاطا متطرفا عنيفا وجرائم كراهية في الولايات المتحدة مرتبطة بالنزاع".
واعتبر أن "المؤسسات اليهودية أو الإسلامية أو العربية بما في ذلك المعابد اليهودية والمساجد والمراكز الإسلامية والمراكز المجتمعية والتجمعات العامة الكبيرة كالنصب التذكارية والوقفات الاحتجاجية أو غيرها تمثل أهدافا جذابة للهجمات العنيفة".
ورأى أن "الجهات الفاعلة قد تنظر إلى الذكرى السنوية على أنها فرصة لشن هجوم أو أي نشاط كبير آخر غير قانوني" مضيفا أن "الرسائل عبر الإنترنت المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية وغيرها من المتطرفين العنيفين والتي تسلط الضوء على الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر يمكن أن تحفز جهات التهديد الأيديولوجية بما في ذلك أولئك الذين يتبنون معاداة السامية العنيفة وكراهية الإسلام على الانخراط في أعمال عنف".
ويأتي هذا بعد يومين من تأكيد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن تهديد الإرهاب المحلي والأجنبي "لا يزال مرتفعا" في الولايات المتحدة مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية تساهم في ذلك إضافة إلى أحداث دولية مثل حرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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