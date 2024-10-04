Saturday, 05 October 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر: افتتاح النسخة ال12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 10 (كونا) -- افتتح مساء اليوم الجمعة في مدينة (وهران) غربي الجزائر النسخة ال12 للمهرجان الدولي للفيلم العربي بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية.
وأشرفت على مراسم افتتاح هذه الفعالية التي ستتواصل حتى 10 أكتوبر الجاري وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي بحضور نخبة من النجوم السينمائيين الجزائريين والعرب والعالميين فضلا عن شخصيات ثقافية.
وتميز حفل انطلاق التظاهرة بتكريم خاص للمخرج الجزائري العالمي محمد الأخضر حمينة صاحب السعفة الذهبية في مهرجان (كان) السينمائي والمخرج العالمي كوستا غافراس الحاصل عن جائزة (أوسكار) عن الفيلم الجزائري (زاد) وزوجته المنتجة ميشال غافراس والفنان المصري القدير محمود حميدة.
ويشارك في المنافسة الرسمية لنسخة العام الحالي أكثر من 40 فليما في أربع فئات هي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة منها 10 أفلام سينمائية جزائرية كما سيتم عرض أعمال سينمائية لأول مرة عربيا وإفريقيا وعالميا.
وتضامنا مع الشعب الفلسطيني تم برمجة فقرة تحت عنوان (المسافة صفر... من غزة إلى وهران) تشمل عرض 22 فيلما تم تصويرها وإخراجها وإنتاجها في قطاع غزة.
هذا وستحتفي هذه النسخة من المهرجان بالسينما العراقية من خلال تقديم مجموعة من الأفلام تحت عنوان (نظرة على السينما العراقية). (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN04102024000071011013ID1108748560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث