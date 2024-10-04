الجزائر: افتتاح النسخة ال12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 4 - 10 (كونا) -- افتتح مساء اليوم الجمعة في مدينة (وهران) غربي الجزائر النسخة ال12 للمهرجان الدولي للفيلم العربي بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية.
وأشرفت على مراسم افتتاح هذه الفعالية التي ستتواصل حتى 10 أكتوبر الجاري وزيرة
الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي بحضور نخبة من النجوم السينمائيين الجزائريين والعرب والعالميين فضلا عن شخصيات ثقافية.
وتميز حفل انطلاق التظاهرة بتكريم خاص للمخرج الجزائري العالمي محمد الأخضر حمينة صاحب السعفة الذهبية في مهرجان (كان) السينمائي والمخرج العالمي كوستا غافراس الحاصل عن جائزة (أوسكار) عن الفيلم الجزائري (زاد) وزوجته المنتجة ميشال غافراس والفنان المصري القدير محمود حميدة.
ويشارك في المنافسة الرسمية لنسخة العام الحالي أكثر من 40 فليما في أربع فئات هي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة منها 10 أفلام سينمائية جزائرية كما سيتم عرض أعمال سينمائية لأول مرة عربيا وإفريقيا وعالميا.
وتضامنا مع الشعب الفلسطيني تم برمجة فقرة تحت عنوان (المسافة صفر... من غزة إلى وهران) تشمل عرض 22 فيلما تم تصويرها وإخراجها وإنتاجها في قطاع غزة.
هذا وستحتفي هذه النسخة من المهرجان بالسينما العراقية من خلال تقديم مجموعة من الأفلام تحت عنوان (نظرة على السينما العراقية). (النهاية)
م ر / ر ج
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