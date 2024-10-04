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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – وزارة الصحة تقول إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة منشورة حول "خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك" هي غير صحيحة وتؤكد أنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش".

بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالطائرات والمدفعية فرق الإسعاف والمراكز الطبية ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة في جنوب لبنان.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم اللجوء لقصف منشآت النفط الإيرانية وذلك في غمرة توتر متصاعد في المنطقة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير والتوعد الإسرائيلي ب"الرد القاسي" عليه.

باريس - تحالف اليسار الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة) يقدم مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه بعد ثلاثة أيام من تقديمه السياسة العامة لحكومته وتقارير تقول إن 192 نائبا وقعوا على المذكرة. (النهاية) ر ج

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