موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – وزارة الصحة تقول إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي
عن رسالة منشورة حول "خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك" هي غير صحيحة وتؤكد أنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش".
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالطائرات والمدفعية فرق الإسعاف والمراكز الطبية ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة في جنوب لبنان.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم اللجوء لقصف منشآت النفط الإيرانية وذلك في غمرة توتر متصاعد في المنطقة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير والتوعد الإسرائيلي ب"الرد القاسي" عليه.
باريس - تحالف اليسار الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة) يقدم مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه بعد ثلاثة أيام من تقديمه السياسة العامة لحكومته وتقارير تقول إن 192 نائبا وقعوا على المذكرة. (النهاية) ر ج
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