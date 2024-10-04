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البورصة تنخفض %0.63 في أسبوع

10/4/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2372.9 نقطة مقارنة مع 2388.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.63 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 4.4 مليون دينار مقارنة مع 4.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 1.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 22.0 مليون دينار مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.7 مليون سهم، نفذت من خلال 9973 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.36 مليون دينار وبنسبة 56.13 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.48 مليون دينـار وبنسبـة 29.45 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.18 مليون دينار وبنسبة 14.43 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.67 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.62 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 34 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.67 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، المجموعة العربية الأردنية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.57 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.29 %، وحديد الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.14 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المتحدة للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %35.71، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، حيث انخفض سعر السهم بنسبة %12.24، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.94 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، وفينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.

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