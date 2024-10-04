البورصة تنخفض %0.63 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2372.9 نقطة مقارنة مع 2388.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.63 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 4.4 مليون دينار مقارنة مع 4.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 1.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 22.0 مليون دينار مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.7 مليون سهم، نفذت من خلال 9973 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.36 مليون دينار وبنسبة 56.13 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.48 مليون دينـار وبنسبـة 29.45 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.18 مليون دينار وبنسبة 14.43 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.67 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.62 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 34 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.67 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، المجموعة العربية الأردنية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.57 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.29 %، وحديد الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.14 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المتحدة للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %35.71، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، حيث انخفض سعر السهم بنسبة %12.24، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.94 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، وفينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.
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