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نجاح لافت للنسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون عمان

10/4/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - اختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan، فعاليات برومين ماراثون عمان الدولي النسخة الرابعة عشرة، أمس، تحت شعار "اركض في قلب عمان"، وبحضور م.فوزي مسعد مندوبا عن سمو الأمير فراس بن رعد وأحمد يعقوب مندوبا عن شركة برومين الأردن ومدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد.
وحظي السباق بمشاركة عدائين محليين ودوليين، بالإضافة إلى محبي رياضة الجري، وتم تتويج الفائزين بالفئات المختلفة في المدرج الروماني.
وشهدت نسخة العام لهذا الماراثون مشاركة واسعة في جميع السباقات، ووصل عدد المشاركين إلى5000 مشارك في سباقات 10 كم، و21 كم، 42 كم فردي و42 كم تتابع، والتي اختتمت جميعها في الساحة الهاشمية قبل التتويج في المدرج الروماني.
وانطلق المشاركون بفئات 21 كم و42 كم فردي و42 كم تتابع عند تمام الساعة الخامسة صباحاً، بالإضافة الى سباق المكفوفين كلي وجزئي والكراسي المتحركة الذي انطلق عند تمام الساعة 4:50 صباحا قبل السباق الرئيسي.
كما انطلق سباق 10 كم عند تمام الساعة 8 صباحا، حيث استمتع المشاركون بالطريق الجديد للسباق الذي انتشر على طول مساره محطات تشجيعية وترفيهية زادت من حماس المشاركين وشكلت إضافة نوعية لهذا السباق.
وجاءت نتائج وجوائز سباقات برومين ماراثون عمان الدولي على النحو الآتي:
سباق 42 كم فردي رجال
الجائزة الأولى وقيمتها 1000 دينار فاز بها حذيفة عكاوي.
الجائزة الثانية وقيمتها 750 دينارا فاز بها أحمد محيسن.
الجائزة الثالثة وقيمتها 500 دينار فاز بها جيمس كيبت.
الجائزة الرابعة وقيمتها 350 دينارا فاز بها لؤي البوسطة.
الجائزة الخامسة وقيمتها 250 دينارا فاز بها محمد النواصرة.
سباق 42 كم فردي سيدات
الجائزة الأولى وقيمتها 1000 دينار فازت بها كارين شيبتويك.
الجائزة الثانية وقيمتها 750 دينارا فازت بها هانويا حسب الله.
الجائزة الثالثة وقيمتها 500 دينار فازت بها زين عوض.
الجائزة الرابعة وقيمتها 350 دينارا فازت بها سولين جورج.
الجائزة الخامسة وقيمتها 250 دينارا فازت بها مارجريتا كاموري.
سباق 42 كم تتابع ذكور
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: فريق القوات المسلحة.
المركز الثالث: اركض عبر الأردن.
سباق 42 كم تتابع إناث
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: فريق عدائي الأردن.
المركز الثالث: لا يوجد.
سباق 42 كم تتابع مختلط
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: عداؤو اركض للأردن.
المركز الثالث: لا يوجد.
سباق 21 كم ذكور
الجائزة الأولى وقيمتها 250 دينارا فاز بها عبد العزيز الصانع.
الجائزة الثانية وقيمتها 150دينارا فاز بها أحمد سمور.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها خليل عكاوي.
سباق 21 كم إناث
الجائزة الأولى وقيمتها 250 دينارا فازت بها ناهدة البوات.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فازت بها صوفي كيركبي.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فازت بها ايمي جونزاجا.
احتياجات خاصة 21 كم - كرسي متحرك - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها علي السوالمة.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها عبد الرحمن مخلوف.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها أحمد حمودي.
احتياجات خاصة 21 كم - إعاقة بصرية كلي - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها سهيل النشاش.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها أيهم الأغواني.
الجائزة الثالة وقيمتها 100 دينار فاز بها معاذ موسى.
احتياجات خاصة 21 كم - إعاقة بصرية جزئي - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها نبيل مقابلة.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها محمد جلهم.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها ناصر مقابلة.
سباق 10 كم ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها سعد أبو منصور.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها شريف سريس.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها عواد الشرفات.
سباق 10 كم إناث:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فازت بها هبة حمود.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فازت بها أمل صباح.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فازت بها لين أبو جبارة.
احتياجات خاصة 10 كم - كرسي متحرك - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها بلال أبو منسي.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها أسامة أبو جويد.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها أحمد عرفات.
احتياجات خاصة 10 كم - إعاقة بصرية - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها عبد الرؤوف الخطيب.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها محمد مصلح.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها طارق تيم.
احتياجات خاصة 10 كم - إعاقة بصرية - سيدات:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فازت بها نور مصلح.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فازت بها ديمة الأحمد.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فازت بها ملك خنيفر.
فئات عمرية ذكور
49-40 مثقال العبادي.
59-50 معتصم المحاميد.

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