نجاح لافت للنسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - اختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan، فعاليات برومين ماراثون
عمان الدولي النسخة الرابعة عشرة، أمس، تحت شعار "اركض في قلب عمان"، وبحضور م.فوزي مسعد مندوبا عن سمو الأمير فراس بن رعد وأحمد يعقوب مندوبا عن شركة برومين الأردن ومدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد.
وحظي السباق بمشاركة عدائين محليين ودوليين، بالإضافة إلى محبي رياضة
الجري، وتم تتويج الفائزين بالفئات المختلفة في المدرج الروماني.
وشهدت نسخة العام لهذا الماراثون مشاركة واسعة في جميع السباقات، ووصل عدد المشاركين إلى5000 مشارك في سباقات 10 كم، و21 كم، 42 كم فردي و42 كم تتابع، والتي اختتمت جميعها في الساحة الهاشمية قبل التتويج في المدرج الروماني.
وانطلق المشاركون بفئات 21 كم و42 كم فردي و42 كم تتابع عند تمام الساعة الخامسة صباحاً، بالإضافة الى سباق المكفوفين كلي وجزئي والكراسي المتحركة الذي انطلق عند تمام الساعة 4:50 صباحا قبل السباق الرئيسي.
كما انطلق سباق 10 كم عند تمام الساعة 8 صباحا، حيث استمتع المشاركون بالطريق الجديد للسباق الذي انتشر على طول مساره محطات تشجيعية وترفيهية زادت من حماس المشاركين وشكلت إضافة نوعية لهذا السباق.
وجاءت نتائج وجوائز سباقات برومين ماراثون عمان الدولي على النحو الآتي:
سباق 42 كم فردي رجال
الجائزة الأولى وقيمتها 1000 دينار فاز بها حذيفة عكاوي.
الجائزة الثانية وقيمتها 750 دينارا فاز بها أحمد محيسن.
الجائزة الثالثة وقيمتها 500 دينار فاز بها جيمس كيبت.
الجائزة الرابعة وقيمتها 350 دينارا فاز بها لؤي البوسطة.
الجائزة الخامسة وقيمتها 250 دينارا فاز بها محمد النواصرة.
سباق 42 كم فردي سيدات
الجائزة الأولى وقيمتها 1000 دينار فازت بها كارين شيبتويك.
الجائزة الثانية وقيمتها 750 دينارا فازت بها هانويا حسب الله.
الجائزة الثالثة وقيمتها 500 دينار فازت بها زين عوض.
الجائزة الرابعة وقيمتها 350 دينارا فازت بها سولين جورج.
الجائزة الخامسة وقيمتها 250 دينارا فازت بها مارجريتا كاموري.
سباق 42 كم تتابع ذكور
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: فريق القوات المسلحة.
المركز الثالث: اركض عبر الأردن.
سباق 42 كم تتابع إناث
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: فريق عدائي الأردن.
المركز الثالث: لا يوجد.
سباق 42 كم تتابع مختلط
المركز الأول: فريق الأمن العام.
المركز الثاني: عداؤو اركض للأردن.
المركز الثالث: لا يوجد.
سباق 21 كم ذكور
الجائزة الأولى وقيمتها 250 دينارا فاز بها عبد العزيز الصانع.
الجائزة الثانية وقيمتها 150دينارا فاز بها أحمد سمور.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها خليل عكاوي.
سباق 21 كم إناث
الجائزة الأولى وقيمتها 250 دينارا فازت بها ناهدة البوات.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فازت بها صوفي كيركبي.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فازت بها ايمي جونزاجا.
احتياجات خاصة 21 كم - كرسي متحرك - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها علي السوالمة.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها عبد الرحمن مخلوف.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها أحمد حمودي.
احتياجات خاصة 21 كم - إعاقة بصرية كلي - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها سهيل النشاش.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها أيهم الأغواني.
الجائزة الثالة وقيمتها 100 دينار فاز بها معاذ موسى.
احتياجات خاصة 21 كم - إعاقة بصرية جزئي - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها نبيل مقابلة.
الجائزة الثانية وقيمتها 150 دينارا فاز بها محمد جلهم.
الجائزة الثالثة وقيمتها 100 دينار فاز بها ناصر مقابلة.
سباق 10 كم ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها سعد أبو منصور.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها شريف سريس.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها عواد الشرفات.
سباق 10 كم إناث:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فازت بها هبة حمود.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فازت بها أمل صباح.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فازت بها لين أبو جبارة.
احتياجات خاصة 10 كم - كرسي متحرك - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها بلال أبو منسي.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها أسامة أبو جويد.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها أحمد عرفات.
احتياجات خاصة 10 كم - إعاقة بصرية - ذكور:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فاز بها عبد الرؤوف الخطيب.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فاز بها محمد مصلح.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فاز بها طارق تيم.
احتياجات خاصة 10 كم - إعاقة بصرية - سيدات:
الجائزة الأولى وقيمتها 200 دينار فازت بها نور مصلح.
الجائزة الثانية وقيمتها 100 دينار فازت بها ديمة الأحمد.
الجائزة الثالثة وقيمتها 70 دينارا فازت بها ملك خنيفر.
فئات عمرية ذكور
49-40 مثقال العبادي.
59-50 معتصم المحاميد.
MENAFN04102024000072011014ID1108748529