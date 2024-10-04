التعاقدات ترفع مؤشر المنافسة في طائرة الممتاز.. وشباب الحسين المرشح الأبرز للقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - تؤكد توقعات المتابعين والفنيين، ارتفاع مؤشر المنافسة، مع انطلاق مباريات الدوري
الممتاز للكرة الطائرة اليوم، وفق القيمة النوعية للمحترفين الذين تسابقت الفرق على ضمهم، إلى جانب استقطاب اللاعبين الفلسطينيين المميزين، عبر الاستفادة من معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي.
وينطلق "قطار" المنافسة في الدوري المممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يبدأ شباب الحسين حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة الوافد الجديد شباب مليح عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، التي تحتضن لقاء عيرا، وصيف البطل، مع البقعة عند الساعة السابعة.
تقليب الأوراق
عند تقليب أوراق الفرق المنافسة، نجد أن فريق شباب الحسين تعاقد مع الكولومبي سنتياجو الذي يشغل المركز (4)، إلى جانب لاعبيه المحليين ذوي المستويات المميزة، سواء لاعبي الخبرة أو الشباب، بدليل تسمية 11 لاعبا من صفوفه، ضمن تشكيلة منتخب الرجال الذي انطلقت تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد المصري حسن الحصري.
ويبحث شباب الحسين، بقيادة المدرب رائد العسود، عن الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم الماضي، إلى جانب إضافة اللقب الرابع في الموسم الحالي، بعد أن توج بألقاب السوبر ودرع الاتحاد وكأس الأردن.
ويريد عيرا الذي غير من ثوبه الفني، بالتعاقد مع المدرب يوسف أبو حميد، خلفا للمدرب المستقيل إياد توفيق، الوصول إلى المركز الأول، بعدما حل وصيفا في الدوري وكأس الأردن بالموسم الماضي، وكذلك وصيفا في السوبر والدرع والسوبر، واستقطب المحترف الباكستاني جيهان، والفلسطيني يامن كتانة، إلى جانب عناصر محلية من الأسماء المخضرمة أو الشابة، التي لها حضورها القوي في "الطائرة" المحلية.
ويدخل الوحدات وعينه على استعادة صولجان الزعامة، بعد أن ابتعد عنها منذ "ثلاثية 2022"، واستعان من جديد بالمدرب محمد نعمان، الذي عزز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين المعروفين، واستقطب لاعب المنتخب الروسي السابق تيموف، القادم بمسيرة ألق إلى الصالات الأردنية، وكذلك عزز مركز صناعة الألعاب بالتعاقد مع لاعب منتخب فلسطين المعد معاذ صوان.
وينشد العودة، الذي يقوده المدرب عزام محمد، التقدم خطوة مهمة على سلم المنافسة، وتلبية نداء العراقة والألقاب التي ابتعد عنها منذ سنوات طويلة، وإن أحاطت استعدادات الفريق الكثير من العقبات، إلا إن إدارة النادي عمدت إلى ترتيب الأوراق سريعا، واستقطبت المحترف اليمني جمال مفتاح، الذي سبق وأن مثل فريق عيرا، مع الاعتماد على بعض الأسماء المحلية ونتاج النادي من المواهب الشابة.
ويشد الحنين فريق الكرمل بقيادة ابن النادي المدرب جميل أبو الرب، بالعودة إلى منصات التتويج التي ابتعد عنها منذ العام 2019، وهو المعروف بتصدير المواهب المميزة، التي تبرز في صفوف الفريق، وتجدها في تشكيلات بعض فرق الممتاز.
وعمد المدرب أبو الرب إلى تعزيز صفوف الفريق ببعض الصفقات المحلية، إلى جانب لاعب نادي جيوس والمنتخب الفلسطيني مراد أبو سعدة.
ويجتهد فريق المحطة، بقيادة مدربه خالد سعيفان، للدخول بين الأربعة الكبار، والابتعاد عن نفق الهبوط، وهو الذي عزز صفوفه بصفقات محلية لافتة، سبق لها أن تواجدت مع فرق المقدمة بالدوري الممتاز، واستقطب المحترف اليمني سعيد الشامي، إلى جانب الفلسطيني أدهم كتانة.
وما يزال الغموض يكتنف تحضيرات فريقي البقعة ومليح، في ظل اعتمادهما على لاعبيهما المعروفين وبروز العناصر الشابة، إلا أنهما لم يستقطبا لاعبين أجانب، ما يجعلهما تحت عدسة الرصد في أولى مبارياتهما للوقوف على نواياهما وحظوظهما التنافسية.
دبلوماسية ونوايا تنافسية
في السياق ذاته، أكد مدرب شباب الحسين وليد العسود، أن فريقه يوجه بوصلة أهدافه نحو الاحتفاظ باللقب، مبديا احترامه لاجتهادات جميع الفرق، وتوقع موسما استثنائيا بالمنافسة وقوة المباريات والطريق الوعر إلى كأس الدوري، مشيرا إلى جاهزية فريقه النفسية والبدنية والتكتيكية، خصوصا مع استقدام المحترف الكوبي سانتياجو مبكرا للتأقلم مع التوليفة.
من جانبه، أشار مدرب عيرا يوسف أبو حميد إلى أن المنافسة ستكون لاهبة في منافسات الدوري، مستشهدا بتعزيزات الفرق باللاعبين الأجانب والفلسطينيين، وبين أن عيرا يقدر مساعي جميع الفرق وحقها المشروع بالمنافسة، منوها إلى امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين وتسلحه بمحترف باكستاني ولاعب فلسطيني، إلى جانب الاستفادة من منافسات كأس الأردن في معالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات.
وعلى صعيد متصل، بين مدرب الوحدات محمد نعمان أن فريقه يحترم مساعي الفرق المنافسة والطامحة إلى اللقب، شارحا أن مجلس الإدارة وفر الدعم الكامل للفريق بالتعاقد مع لاعبين محليين ومحترف روسي وصانع ألعاب فلسطيني على سوية عالية، بهدف استعادة لقب الدوري والوقوف على منصة التتويج من جديد. واتفق نعمان مع زملائه المدربين بأن مباريات الدوري ستشهد قوة وندية في هذا الموسم، على خلاف المواسم السابقة.
أما مدرب الكرمل جميل أبو الرب، فخالف الآراء الفنية التي تشير إلى ارتفاع مؤشر التنافس في المباريات، موضحا: "أعتقد أن فريق شباب الحسين يملك توليفة منسجمة تضم أبرز اللاعبين المحليين وعززهم بصفقتي الكوبي والفلسطيني النوعيتين، يقف في طابق، وبقية الفرق تقف في الطابق الثاني، وهذه توقعات استباقية قبل رؤية الواقع على أرض الملعب، وفريق الكرمل ينطلق من لاعبي الخبرة ونتاجه من الفئات العمرية، ونطمح للعودة بقوة إلى مربع الكبار واستعادة الماضي التنافسي العريق".
من الأرشيف
ويعد شباب الحسين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الممتاز حين حمل كأسه 21 مرة، وفاز الوحدات باللقب 15 مرة، مقابل 4 ألقاب للعودة، ولقبين للكرمل، واثنين آخرين لوادي موسى.
وانطلقت بطولة دوري الطائرة العام 1969 وظفر فريق الأردن باللقب، وكرر تتويجه في الموسم 1971، وظفر فريق الأولمبي باللقب بالموسمين 1970 و1972، في الوقت الذي رفع فيه فريق الأهلي كأس الدوري مرة واحدة العام 1969.
MENAFN04102024000072011014ID1108748528