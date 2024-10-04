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التعاقدات ترفع مؤشر المنافسة في طائرة الممتاز.. وشباب الحسين المرشح الأبرز للقب

10/4/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تؤكد توقعات المتابعين والفنيين، ارتفاع مؤشر المنافسة، مع انطلاق مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، وفق القيمة النوعية للمحترفين الذين تسابقت الفرق على ضمهم، إلى جانب استقطاب اللاعبين الفلسطينيين المميزين، عبر الاستفادة من معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي.
وينطلق "قطار" المنافسة في الدوري المممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يبدأ شباب الحسين حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة الوافد الجديد شباب مليح عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، التي تحتضن لقاء عيرا، وصيف البطل، مع البقعة عند الساعة السابعة.
تقليب الأوراق
عند تقليب أوراق الفرق المنافسة، نجد أن فريق شباب الحسين تعاقد مع الكولومبي سنتياجو الذي يشغل المركز (4)، إلى جانب لاعبيه المحليين ذوي المستويات المميزة، سواء لاعبي الخبرة أو الشباب، بدليل تسمية 11 لاعبا من صفوفه، ضمن تشكيلة منتخب الرجال الذي انطلقت تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد المصري حسن الحصري.
ويبحث شباب الحسين، بقيادة المدرب رائد العسود، عن الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم الماضي، إلى جانب إضافة اللقب الرابع في الموسم الحالي، بعد أن توج بألقاب السوبر ودرع الاتحاد وكأس الأردن.
ويريد عيرا الذي غير من ثوبه الفني، بالتعاقد مع المدرب يوسف أبو حميد، خلفا للمدرب المستقيل إياد توفيق، الوصول إلى المركز الأول، بعدما حل وصيفا في الدوري وكأس الأردن بالموسم الماضي، وكذلك وصيفا في السوبر والدرع والسوبر، واستقطب المحترف الباكستاني جيهان، والفلسطيني يامن كتانة، إلى جانب عناصر محلية من الأسماء المخضرمة أو الشابة، التي لها حضورها القوي في "الطائرة" المحلية.
ويدخل الوحدات وعينه على استعادة صولجان الزعامة، بعد أن ابتعد عنها منذ "ثلاثية 2022"، واستعان من جديد بالمدرب محمد نعمان، الذي عزز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين المعروفين، واستقطب لاعب المنتخب الروسي السابق تيموف، القادم بمسيرة ألق إلى الصالات الأردنية، وكذلك عزز مركز صناعة الألعاب بالتعاقد مع لاعب منتخب فلسطين المعد معاذ صوان.
وينشد العودة، الذي يقوده المدرب عزام محمد، التقدم خطوة مهمة على سلم المنافسة، وتلبية نداء العراقة والألقاب التي ابتعد عنها منذ سنوات طويلة، وإن أحاطت استعدادات الفريق الكثير من العقبات، إلا إن إدارة النادي عمدت إلى ترتيب الأوراق سريعا، واستقطبت المحترف اليمني جمال مفتاح، الذي سبق وأن مثل فريق عيرا، مع الاعتماد على بعض الأسماء المحلية ونتاج النادي من المواهب الشابة.
ويشد الحنين فريق الكرمل بقيادة ابن النادي المدرب جميل أبو الرب، بالعودة إلى منصات التتويج التي ابتعد عنها منذ العام 2019، وهو المعروف بتصدير المواهب المميزة، التي تبرز في صفوف الفريق، وتجدها في تشكيلات بعض فرق الممتاز.
وعمد المدرب أبو الرب إلى تعزيز صفوف الفريق ببعض الصفقات المحلية، إلى جانب لاعب نادي جيوس والمنتخب الفلسطيني مراد أبو سعدة.
ويجتهد فريق المحطة، بقيادة مدربه خالد سعيفان، للدخول بين الأربعة الكبار، والابتعاد عن نفق الهبوط، وهو الذي عزز صفوفه بصفقات محلية لافتة، سبق لها أن تواجدت مع فرق المقدمة بالدوري الممتاز، واستقطب المحترف اليمني سعيد الشامي، إلى جانب الفلسطيني أدهم كتانة.
وما يزال الغموض يكتنف تحضيرات فريقي البقعة ومليح، في ظل اعتمادهما على لاعبيهما المعروفين وبروز العناصر الشابة، إلا أنهما لم يستقطبا لاعبين أجانب، ما يجعلهما تحت عدسة الرصد في أولى مبارياتهما للوقوف على نواياهما وحظوظهما التنافسية.
دبلوماسية ونوايا تنافسية
في السياق ذاته، أكد مدرب شباب الحسين وليد العسود، أن فريقه يوجه بوصلة أهدافه نحو الاحتفاظ باللقب، مبديا احترامه لاجتهادات جميع الفرق، وتوقع موسما استثنائيا بالمنافسة وقوة المباريات والطريق الوعر إلى كأس الدوري، مشيرا إلى جاهزية فريقه النفسية والبدنية والتكتيكية، خصوصا مع استقدام المحترف الكوبي سانتياجو مبكرا للتأقلم مع التوليفة.
من جانبه، أشار مدرب عيرا يوسف أبو حميد إلى أن المنافسة ستكون لاهبة في منافسات الدوري، مستشهدا بتعزيزات الفرق باللاعبين الأجانب والفلسطينيين، وبين أن عيرا يقدر مساعي جميع الفرق وحقها المشروع بالمنافسة، منوها إلى امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين وتسلحه بمحترف باكستاني ولاعب فلسطيني، إلى جانب الاستفادة من منافسات كأس الأردن في معالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات.
وعلى صعيد متصل، بين مدرب الوحدات محمد نعمان أن فريقه يحترم مساعي الفرق المنافسة والطامحة إلى اللقب، شارحا أن مجلس الإدارة وفر الدعم الكامل للفريق بالتعاقد مع لاعبين محليين ومحترف روسي وصانع ألعاب فلسطيني على سوية عالية، بهدف استعادة لقب الدوري والوقوف على منصة التتويج من جديد. واتفق نعمان مع زملائه المدربين بأن مباريات الدوري ستشهد قوة وندية في هذا الموسم، على خلاف المواسم السابقة.
أما مدرب الكرمل جميل أبو الرب، فخالف الآراء الفنية التي تشير إلى ارتفاع مؤشر التنافس في المباريات، موضحا: "أعتقد أن فريق شباب الحسين يملك توليفة منسجمة تضم أبرز اللاعبين المحليين وعززهم بصفقتي الكوبي والفلسطيني النوعيتين، يقف في طابق، وبقية الفرق تقف في الطابق الثاني، وهذه توقعات استباقية قبل رؤية الواقع على أرض الملعب، وفريق الكرمل ينطلق من لاعبي الخبرة ونتاجه من الفئات العمرية، ونطمح للعودة بقوة إلى مربع الكبار واستعادة الماضي التنافسي العريق".
من الأرشيف
ويعد شباب الحسين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الممتاز حين حمل كأسه 21 مرة، وفاز الوحدات باللقب 15 مرة، مقابل 4 ألقاب للعودة، ولقبين للكرمل، واثنين آخرين لوادي موسى.
وانطلقت بطولة دوري الطائرة العام 1969 وظفر فريق الأردن باللقب، وكرر تتويجه في الموسم 1971، وظفر فريق الأولمبي باللقب بالموسمين 1970 و1972، في الوقت الذي رفع فيه فريق الأهلي كأس الدوري مرة واحدة العام 1969.

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