الاتحاد والأرثوذكسي ينسحبان من بطولة غرب آسيا للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- قرر ناديا الاتحاد والأرثوذكسي، الانسحاب من منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها الثالثة، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 3 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسب معلومات وصلت لـ”الغد”، فإن الناديين أعلنا رسميا الانسحاب من البطولة قبل شهر على انطلاقها، نظرا لعدم سماح اتحاد غرب آسيا، بفتح باب القيد لهما من أجل تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
وتتمثل المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق تسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان، في الأيام الماضية، الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جديدات بالفريق من اتحاد الكرة، من دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من“غرب آسيا”، إلى جانب عدم قدرتهما على التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية، وبما أن البطولة تقام في نهاية الموسم، اتخذ الناديان قرار عدم المشاركة بشكل رسمي.
وغادر فريقي الاتحاد والأرثوذكسي عدد من اللاعبات خلال الموسم لأسباب مختلفة، إذ غادرت ميساء جبارة ولانا فراس الاتحاد للاحتراف في السعودية، فيما خرجت من فريق الأرثوذكسي جود الشنطي، لما العمري وجنان سعيد لظروف خاصة.
ويضم الاتحاد 3 لاعبات جزائريات في صفوفه، وهن حورية أفاك، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما يلعب مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن؛ حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
ويتحمل اتحاد غرب آسيا تكاليف إقامة الفرق في السعودية، مع الإشارة إلى أن الجوائز المالية غير حاضرة للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وهو ما يجعل الحافز معدوما في وقت يتحمل فيه كل ناد تكاليف تذاكر الطيران للوفد المسافر.
وشهدت النسخة الأولى مشاركة فريق شباب الأردن في البطولة في العقبة العام 2019 ممثلا عن الكرة النسوية المحلية وتوج باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية في محافظة الزرقاء في العام 2022 بمشاركة الأرثوذكسي ممثلا عن الكرة المحلية، وتوج باللقب فريق الصفاء اللبناني.
وتقررت مشاركة الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبارهما بطل ووصيف دوري المحترفات المحلي في الموسم 2023، علما أن البطولة ستشهد مشاركة فرق من دول غرب آسيا، أبرزها الفرق السعودية والإماراتية.
وحصل فريق الاتحاد على لقب دوري المحترفات بالموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثالث على سلم الترتيب، وتوج الاتحاد مؤخرا بثاني الألقاب المحلية والمتمثل ببطولة كأس الأردن للسيدات على حساب الأرثوذكسي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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