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الاتحاد والأرثوذكسي ينسحبان من بطولة غرب آسيا للسيدات

10/4/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- قرر ناديا الاتحاد والأرثوذكسي، الانسحاب من منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها الثالثة، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 3 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
‎وبحسب معلومات وصلت لـ”الغد”، فإن الناديين أعلنا رسميا الانسحاب من البطولة قبل شهر على انطلاقها، نظرا لعدم سماح اتحاد غرب آسيا، بفتح باب القيد لهما من أجل تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
‎وتتمثل المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق تسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان، في الأيام الماضية، الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جديدات بالفريق من اتحاد الكرة، من دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من“غرب آسيا”، إلى جانب عدم قدرتهما على التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية، وبما أن البطولة تقام في نهاية الموسم، اتخذ الناديان قرار عدم المشاركة بشكل رسمي.
‎وغادر فريقي الاتحاد والأرثوذكسي عدد من اللاعبات خلال الموسم لأسباب مختلفة، إذ غادرت ميساء جبارة ولانا فراس الاتحاد للاحتراف في السعودية، فيما خرجت من فريق الأرثوذكسي جود الشنطي، لما العمري وجنان سعيد لظروف خاصة.
ويضم الاتحاد 3 لاعبات جزائريات في صفوفه، وهن حورية أفاك، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما يلعب مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن؛ حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
ويتحمل اتحاد غرب آسيا تكاليف إقامة الفرق في السعودية، مع الإشارة إلى أن الجوائز المالية غير حاضرة للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وهو ما يجعل الحافز معدوما في وقت يتحمل فيه كل ناد تكاليف تذاكر الطيران للوفد المسافر.
وشهدت النسخة الأولى مشاركة فريق شباب الأردن في البطولة في العقبة العام 2019 ممثلا عن الكرة النسوية المحلية وتوج باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية في محافظة الزرقاء في العام 2022 بمشاركة الأرثوذكسي ممثلا عن الكرة المحلية، وتوج باللقب فريق الصفاء اللبناني.
وتقررت مشاركة الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبارهما بطل ووصيف دوري المحترفات المحلي في الموسم 2023، علما أن البطولة ستشهد مشاركة فرق من دول غرب آسيا، أبرزها الفرق السعودية والإماراتية.
وحصل فريق الاتحاد على لقب دوري المحترفات بالموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثالث على سلم الترتيب، وتوج الاتحاد مؤخرا بثاني الألقاب المحلية والمتمثل ببطولة كأس الأردن للسيدات على حساب الأرثوذكسي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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