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الرمثا ينشد نقاط الصريح وشباب الأردن يواجه العقبة في درع الاتحاد

10/4/2024 11:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- ينشد فريق الرمثا حصد النقاط الكاملة من موقعته أمام الصريح، في المواجهة المرتقبة بينهما على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويأمل الرمثا الخروج بالعلامة الكاملة من مواجهة الصريح، لقطع شوط كبير نحو التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، بعد جمعه 4 نقاط في أول جولتين بالفوز على الفيصلي والتعادل مع الأهلي.
وتقام عند الساعة الخامسة مساء على الملعب نفسه، مواجهة شباب العقبة وشباب الأردن لحساب المجموعة الأولى، إذ يبحث شباب الأردن عن تسجيل فوز جديد والارتقاء لصدارة المجموعة بشكل مؤقت، فيما يطمح شباب العقبة لتسجيل أول فوز له بحثا عن البقاء بدائرة المنافسة.
وانطلقت، أمس، منافسات الجولة الثالثة من البطولة بمباراتين على الملعب ذاته، حيث واجه مغير السرحان نظيره السلط، فيما التقى الأهلي مع الفيصلي.
وتختتم منافسات الجولة الثالثة بعد غد بمواجهتين؛ حيث يلتقي معان مع الحسين إربد، فيما يواجه الجزيرة نظيره الوحدات.
وتقام منافسات البطولة بتوزيع فرق دوري المحترفين على مجموعتين، إذ تضم كل مجموعة 6 فرق، بحيث يخوض كل فريق 5 مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، علما أن منافسات البطولة تقام في أوقات التوقف الدولي وبغياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
الصريح - الرمثا
يبحث الصريح عن نفسه في مواجهة صعبة أمام نظيره الرمثا، الذي خسر أمامه مؤخرا بدوري المحترفين بهدفين لهدف، كما لم يعرف الصريح طريق الفوز في آخر 6 مباريات على صعيد البطولات المحلية، علما أنه جمع نقطتين في المباراتين السابقتين ببطولة الدرع.
ويعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، في قائمته الأساسية، على كل من خالد العثامنة، قصي نمر، عدي ارقيبات، ياسر الرواشدة، أحمد عزام، سامح مراعبة، معاذ العجلوني، يوسف الرواشدة، هذال السرحان، هاشم الخالدي ومحمد العكش.
وفي المقابل، يعيش الرمثا أفضل فتراته بعد فوزه في آخر مباراتين ببطولة الدوري، وتقاسمه صدارة البطولة مع فريقي الحسين إربد والأهلي، ما يمنح المدير الفني وسيم البزور دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة، بهدف الفوز والاقتراب من تخطي الدور الأول.
ويبرز في قائمة البزور كل من مالك شلبية، خالد أبو عاقولة، يوسف محمد، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات،
عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد السلمان، بشار الذيابات، مصعب اللحام، علي العزايزة وحمزة الدردور.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إبراهيم سمارة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني معتصم النجداوي، الحكم الرابع وسيم طبيشات.
شباب العقبة - شباب الأردن
يمني فريق شباب العقبة النفس في تسجيل صحوة مهمة في بطولة الدرع، من أجل التقدم خطوة للأمام، وتعويض التراجع الكبير بنتائج الفريق على صعيد بطولة الدوري، علما أنه يملك نقطة واحدة من مباراتين.
ويعتمد المدرب رائد الداود في خياراته الأساسية على كل من أصيل الصياحين، منذر رجا، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، خالد العسولي، عدنان الخطيب، محمد أبو طه، عبد الرحمن الزغابية، عبده أتاكورا وأمادو ساني.
وبدوره، يبحث فريق شباب الأردن عن مواصلة النتائج الإيجابية بعد استعادة توازنه مؤخرا ببطولة الدوري، كما يملك 4 نقاط في بطولة الدرع من مباراتين، وفوزه في لقاء الليلة يمنحه صدارة مؤقتة لحين انتهاء منافسات الجولة.
ويعتمد مدرب شباب الأردن رائد عساف، في خياراته الأساسية، على كل من رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، عون المحارمة، ثائر الديرباني، خالد عصام، حمزة النعيم، زيد الأصفر وعبد الملك مفتاحي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد ديوان، المساعد الأول علي الهنداوي، المساعد الثاني أحمد شاهين، الحكم الرابع عمر حرز الله.

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