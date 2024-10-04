الرمثا ينشد نقاط الصريح وشباب الأردن يواجه العقبة في درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- ينشد فريق الرمثا حصد النقاط الكاملة من موقعته أمام الصريح، في المواجهة المرتقبة بينهما على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويأمل الرمثا الخروج بالعلامة الكاملة من مواجهة الصريح، لقطع شوط كبير نحو التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، بعد جمعه 4 نقاط في أول جولتين بالفوز على الفيصلي والتعادل مع الأهلي.
وتقام عند الساعة الخامسة مساء على الملعب نفسه، مواجهة شباب العقبة وشباب الأردن لحساب المجموعة الأولى، إذ يبحث شباب الأردن عن تسجيل فوز جديد والارتقاء لصدارة المجموعة بشكل مؤقت، فيما يطمح شباب العقبة لتسجيل أول فوز له بحثا عن البقاء بدائرة المنافسة.
وانطلقت، أمس، منافسات الجولة الثالثة من البطولة بمباراتين على الملعب ذاته، حيث واجه مغير السرحان نظيره السلط، فيما التقى الأهلي مع الفيصلي.
وتختتم منافسات الجولة الثالثة بعد غد بمواجهتين؛ حيث يلتقي معان مع الحسين إربد، فيما يواجه الجزيرة نظيره الوحدات.
وتقام منافسات البطولة بتوزيع فرق دوري المحترفين على مجموعتين، إذ تضم كل مجموعة 6 فرق، بحيث يخوض كل فريق 5 مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، علما أن منافسات البطولة تقام في أوقات التوقف الدولي وبغياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
الصريح - الرمثا
يبحث الصريح عن نفسه في مواجهة صعبة أمام نظيره الرمثا، الذي خسر أمامه مؤخرا بدوري المحترفين بهدفين لهدف، كما لم يعرف الصريح طريق الفوز في آخر 6 مباريات على صعيد البطولات المحلية، علما أنه جمع نقطتين في المباراتين السابقتين ببطولة الدرع.
ويعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، في قائمته الأساسية، على كل من خالد العثامنة، قصي نمر، عدي ارقيبات، ياسر الرواشدة، أحمد عزام، سامح مراعبة، معاذ العجلوني، يوسف الرواشدة، هذال السرحان، هاشم الخالدي ومحمد العكش.
وفي المقابل، يعيش الرمثا أفضل فتراته بعد فوزه في آخر مباراتين ببطولة الدوري، وتقاسمه صدارة البطولة مع فريقي الحسين إربد والأهلي، ما يمنح المدير الفني وسيم البزور دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة، بهدف الفوز والاقتراب من تخطي الدور الأول.
ويبرز في قائمة البزور كل من مالك شلبية، خالد أبو عاقولة، يوسف محمد، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات،
عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد السلمان، بشار الذيابات، مصعب اللحام، علي العزايزة وحمزة الدردور.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة إبراهيم سمارة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني معتصم النجداوي، الحكم الرابع وسيم طبيشات.
شباب العقبة - شباب الأردن
يمني فريق شباب العقبة النفس في تسجيل صحوة مهمة في بطولة الدرع، من أجل التقدم خطوة للأمام، وتعويض التراجع الكبير بنتائج الفريق على صعيد بطولة الدوري، علما أنه يملك نقطة واحدة من مباراتين.
ويعتمد المدرب رائد الداود في خياراته الأساسية على كل من أصيل الصياحين، منذر رجا، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، خالد العسولي، عدنان الخطيب، محمد أبو طه، عبد الرحمن الزغابية، عبده أتاكورا وأمادو ساني.
وبدوره، يبحث فريق شباب الأردن عن مواصلة النتائج الإيجابية بعد استعادة توازنه مؤخرا ببطولة الدوري، كما يملك 4 نقاط في بطولة الدرع من مباراتين، وفوزه في لقاء الليلة يمنحه صدارة مؤقتة لحين انتهاء منافسات الجولة.
ويعتمد مدرب شباب الأردن رائد عساف، في خياراته الأساسية، على كل من رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، عون المحارمة، ثائر الديرباني، خالد عصام، حمزة النعيم، زيد الأصفر وعبد الملك مفتاحي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد ديوان، المساعد الأول علي الهنداوي، المساعد الثاني أحمد شاهين، الحكم الرابع عمر حرز الله.
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