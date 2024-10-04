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الفيصلي يتخطى عقبة الأهلي بدرع الاتحاد

10/4/2024 11:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تخطى الفيصلي عقبة نظيره الأهلي ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم الأهلي بالنتيجة عند الدقيقة 38 بهدف عكسي من لاعب الفيصلي فيصل أبو شنب، قبل أن يعدل محمد كحلان النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 42، فيما سجل بكر كلبونة هدف الفوز للفيصلي عند الدقيقة 56.

وارتفع رصيد الفيصلي للنقطة السادسة وفي صدارة المجموعة مؤقتا، فيما بقي رصيد الأهلي نقطتين وفي المركز الخامس.

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