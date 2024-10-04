الفيصلي يتخطى عقبة الأهلي بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تخطى الفيصلي عقبة نظيره الأهلي ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم
بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتقدم الأهلي بالنتيجة عند الدقيقة 38 بهدف عكسي من لاعب
الفيصلي فيصل أبو شنب، قبل أن يعدل محمد كحلان النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 42، فيما سجل بكر كلبونة هدف الفوز للفيصلي عند الدقيقة 56.
وارتفع رصيد الفيصلي للنقطة السادسة وفي صدارة المجموعة مؤقتا، فيما بقي رصيد الأهلي نقطتين وفي المركز الخامس.
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