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‎دراسة: قصر النظر يطال 1 من كل 3 أطفال في العالم

10/4/2024 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - في العام الماضي، عانى أكثر من ثلث الأطفال حول العالم من قصر النظر. لكن هذه النسبة مرشحة للارتفاع حد 40 % في العام 2050، بحسب ما توصل إليه بحث جديد نشر في المجلة البريطانية لطب العيون.
‎يشير قصر النظر إلى الحالة التي تكون فيها الأشياء الأقرب واضحة، لكن الأشياء البعيدة ضبابية. وبحسب الورقة البحثية، كان هناك ارتفاع كبير في انتشار حالة قصر النظر بين الأطفال والمراهقين في الأعوام الثلاثين الماضية، من 24 % في العام 1990، إلى قرابة 36 % في العام 2023.
توصل باحثون من جامعة سوت يات-سين في قوانغتشو بالصين إلى نتائجهم هذه، من خلال تحليل 276 دراسة شملت أكثر من 5.4 مليون طفل ومراهق، في 50 دولة بالقارات الست، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وبينما كانت هذه الزيادة تدريجية إلى حد كبير، فقد حدثت زيادة ملحوظة بعد جائحة "كوفيد 19"، بحسب الباحثين الذين لاحظوا أيضا التفاوتات الإقليمية.
‎ووفقا للورقة البحثية، فقد "برز قصر النظر كمشكلة صحية عامة رئيسية في الوقت الحاضر، مع وجود أدلة على الزيادات السريعة في انتشاره، خصوصا في دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة، والصين، وتايوان". وتوصل البحث إلى أن أطفال شرق آسيا سجلوا أعلى معدل لقصر النظر، بنسبة 35 %؛ أي أكثر من ضعف معدل أقرانهم من ذوي البشرة البيضاء.
‎ويقول الباحثون إن مرد ذلك جزئيا إلى حقيقة أن أطفال شرق آسيا يبدأون التعليم الرسمي في سن 2 أو 3 سنوات، في وقت أبكر مقارنة بالأطفال في مناطق أخرى.
‎وتصدرت اليابان القائمة؛ حيث يعاني 86 % من الأطفال هناك من قصر النظر. وسجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى معدل بنسبة 74 %.
‎وعلى مستوى العالم، يعاني الأطفال في المناطق الحضرية من معدلات قصر النظر أعلى مقارنة بالمناطق الريفية، في حين كانت الإناث أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من الذكور.
وأوضح الباحثون أن الأطفال الأصغر سنا كانوا أكثر عرضة للعوامل البيئية من البالغين. وأشاروا إلى أن "هذا مهم بشكل خاص للأطفال في سن ما قبل المدرسة، لأنهم في فترة حرجة من التطور البصري تتميز بالمرونة العالية".
‎وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الباحثون أن يستمر قصر النظر بتسجيل زيادة بين الأطفال والمراهقين، ليصل إلى 36.6 % في العام 2040 و39.8 % في العام 2050.
‎كيف تحمي بصر أطفالك؟
‎هناك أمور أخرى يمكن للأهل تشجيع أطفالهم على القيام بها لحماية بصرهم؛ حيث أوصى الباحثون الشباب "بتطوير عادة ممارسة تدابير حماية العين بانتظام".
‎وأوضح الباحثون أن على الطلاب أيضا زيادة الوقت الذي يقضونه في النشاط البدني، وتقليل الوقت الذي يقضونه في نشاطات مثل مشاهدة التلفزيون، وألعاب الفيديو، وألعاب الكمبيوتر، وتصفح الإنترنت". كما دعوا المسؤولين إلى تقليل عبء الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية على الطلاب، وتعزيز فحوصات العيون، والكشف المبكر، والعلاج.
وقد ردد الدكتور بنجامين بوتسفورد، طبيب العيون بكلية الطب في جامعة ماساتشوستس تشان، هذه التوصيات بمقال نشره في The Conversation في حزيران (يونيو) الماضي.
وكتب أنه يمكن إبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال من خلال أخذ فترات راحة، وتجنب استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لساعات طويلة.
‎وأضاف أن الحد من وقت القراءة عن قرب خارج المدرسة، ووقت الشاشة، قد يساعد في إبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال.
‎قاعدة 20-20-20
‎وقد يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى إجهاد العين وجفافها. ويقترح بوتسفورد اتباع "قاعدة 20-20-20"، إذ قال: "خذ فترات راحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة للنظر على بعد 20 قدما من جهازك. ثم ركز على إرخاء العينين والرمش".
‎ولفت إلى أن الاستخدام العرضي للدموع الاصطناعية قد يكون مفيدا، ويمكن شراؤها من دون وصفة طبية من الصيدليات، لعلاج جفاف العين.
‎ونصح بوتسفورد أيضا بقضاء الوقت في الهواء الطلق لأنه مفيد لصحة العينين، موضحا أن ذلك ارتبط بانخفاض حالات قصر النظر في مرحلة الطفولة.

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