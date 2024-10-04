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كيف تتجنب تأثير الشخصيات المدعية للمعرفة والمحرجة للآخرين؟

10/4/2024 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - كثيرة هي الشخصيات التي تعتقد أنها "ملمّة" بكل شيء في هذه الحياة، تتصدر بالمعرفة المطلقة، تنتقد الآخرين إن تم مناقشتها، وتعترض على كل ما يقوله الآخرون لأنها ترى أنها وحدها التي تستطيع الخوض في كل موضوع يتم طرحه.
يرى مختصون أن الحياة مليئة بهذه الشخصيات التي تتظاهر بالمعرفة الكاملة، وأنها تمتلك الإجابات لكل الأسئلة، وتتمتع بنسبة ذكاء أعلى مقارنة بالأشخاص المحيطين بها، ولديها طبع متعال لاعتقادها بأن الآخرين أقل معرفة منها.
كما أن هذه الشخصيات تختار أوقاتا غير مناسبة وتتمادى في الجدل والنقاش، مما يزعج الآخرين، وفق مختصين، وتحاول دائماً تصحيح الآخرين وإحراجهم، مما يعرضها في المستقبل لأن تخسر احترام المحيطين بها ومحبتهم بسبب الغرور والتعالي والتعنت والسعي نحو لفت الانتباه وإثبات الذات.
يعتقد هؤلاء أن الأهمية تكون بمقدار ما يعرفونه ويفهمونه، ولذلك هم يتعمدون الخوض في كل شيء بغض النظر عن علمهم به، ويرون أنفسهم الأفضل دائما حتى لو أخطأوا وتعرضوا لمواقف محرجة. كما أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم الأذكى والأهم وأن كل ما يقولونه صحيح ولا مجال للتشكيك فيه نهائيا، وهذا ما يجعل عشرتهم صعبة.
"نحن بشر نخطئ ونصيب"، هذا ما يؤكده مالك (46 عاما)، يقول "في محيطنا أشخاص لا نتفق معهم وربما لا نشعر بالراحة عند الجلوس معهم أو حتى محادثتهم، ونضطر في كثير من الأحيان لمسايرتهم والتعامل معهم رغما عنا"، مبينا أنه عانى فترة طويلة بسبب شخصية أحد إخوته لتصل الأمور حد الخصام بينهما.
ويلفت إلى أن أخاه شخصية متعبة لكونه يشعره دائما بأنه الأهم والأذكى ويعلم بكل شيء، إضافة إلى أنه يتحدث كما لو أنه يفهم في كل شيء، حتى وإن أخطأ لا يعترف، فهو يتفنن بالتبرير لنفسه واختلاق الأعذار ليظل هو المسيطر. لذلك يحاول مالك تجنبه قدر المستطاع والتغاضي عن كل ما يقوله حتى لا يدخل معه في جدال يعرف مسبقا أنه عقيم ولا جدوى منه، الأمر الذي جعل علاقتهما اليوم تتسم بالفتور.
أما ملك طارق (29 عاما)، فترى أن أهميتنا كأشخاص تكون في أن نتعلم "أين نقف ومتى"، فهناك حدود يجب أن نحترمها حتى لا نزعج الآخر ونتسبب بأذيته، مشيرة إلى أنه من الطبيعي ألا نعرف كل شيء، ففي الحياة هناك أشياء نجهلها، وأخرى لا تخصنا، وهذا ليس عيبا، بل فرصة لأن نتعلم أكثر ونبحث في أمور تهمنا وتزيدنا ثقافة.
تقول "كلمة لا أعرف لا تقلل من احترامنا، وإنما تجعلنا أكثر واقعية، فلكل شخص حد معين من المعرفة يتسع بالتعلم لا بالكذب والتظاهر.. فهي شخصيا لا تفضل أن تشارك في كل المواضيع المطروحة لأنها ببساطة تعرف حدودها، ولأنها أيضا تستفز جدا من أولئك الذين يغترون بأنفسهم ويذهبون للأقصى باعتبارهم يعرفون كل شيء ولا يحق لأحد أن يملي عليهم أو يصحح لهم في حال أخطأوا".
ومن جهته، يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الحياة مليئة بالشخصيات المتعبة والمستفزة، كتلك التي تتظاهر بالمعرفة المطلقة لكل شيء، فهي تعبر وتنتقد وتخوض في الخصوصيات، وكذلك تعترض على كل ما يقوله الآخرون لاعتقادها بأنها هي الوحيدة التي تفهم وقادرة على التحدث بكل موضوع يتم طرحه، وهذا ما يجعلها شخصية صعبة ينفر منها الناس ولا يحبون مخالطتها وفتح أحاديث معها.
ويشير مطارنة إلى أن هذا النوع من الشخصيات يخسر احترام المحيطين له ومحبتهم، لكون الشخص يرى نفسه الأصح والأهم دائما، وأنه يعرف أكثر من الجميع ولا يستطيع أحد منافسته، لافتا الى أن هذه الشخصيات مصابة بالغرور والتعالي والتعنت، كما أنها تلجأ للتظاهر بالمعرفة طوال الوقت للفت الانتباه وإثبات الذات.
وبحسب مطارنة، فإن الناس ينظرون لهذه الشخصية على أنها شخصية مستفزة وغير محبوبة ويكون التعامل معها بإعطائها المساحة لتقول كل شيء عندها والانشغال عنها بأحاديث جانبية لتفهم أن كلامها غير مرغوب به وليس هناك من يريد أن يستمع إليها وعدم الاكتراث لها.
ويؤكد مطارنة أن هناك أشياء يظل الإنسان لا يعرفها، وهذا هو الطبيعي ألا نعرف كل شيء. فالإنسان عامة يتعلم أشياء جديدة كل يوم ويكون واقعيا عندما يدرك أين حدود معرفته، مع الإصرار على تطوير نفسه ومتابعة كل ما هو جديد.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن بعض الأشخاص يدعون أنهم على علم بكل شيء، ويمتلكون المعرفة والإجابات لكل الأسئلة، ويتمتعون بنسبة ذكاء أعلى مقارنة بالأشخاص المحيطين بهم، ولديهم طبع متعال لاعتقادهم بأن الآخرين أقل معرفة منهم.
هؤلاء الأشخاص، وفق إبراهيم، في الغالب، لديهم شعور بالغرور والعظمة، ويصعب عليهم قبول فكرة أن ثمة أشياء لا يملكون المعرفة عنها، ويحب هذا النوع من الأشخاص النقاش، فغالباً ما يطرحون المواضيع من أجل النقاش واستعراض عضلاتهم، كما يقال، من أجل التباهي بمعرفتهم والمعلومات التي يمتلكونها.
كما أنهم يطرحون النقاشات الفلسفية المزعجة في كل وقت ومن غير أي ضرورة أو مناسبة، ويختارون أوقاتا غير مناسبة ويتمادون في الجدل والنقاش، مما يزعج الآخرين، ويحاولون دائماً تصحيح الآخرين وإحراجهم، ولا يقبلون هم بأن يكونوا مخطئين أو يعطوا معلومات خاطئة، وإن حصل فإنهم يختلقون المبررات والأعذار.
وللتعامل مع هذه الشخصيات، تقول ابراهيم "من الممكن طرح الأسئلة عليهم، لأن هذا يعطيهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وإبهار العالم بإجاباتهم فيتحقق لهم ما يريدون، مع وضع حدود للوقت لكي لا يأخذ هؤلاء الأشخاص وقت الآخرين ويفسدوا اللقاءات والجلسات".
أيضاً، من الممكن تقديم الثناء والإطراء لهؤلاء الأشخاص لأن ذلك يرضي غرورهم، وعدم إظهار أي تفوق بالمعلومات عليهم إن كنا نريد أن نختصرهم وألا ندخل بجدليات عقيمة معهم. وأخيراً، يجب أن نكون متفهمين لمثل هؤلاء الأشخاص، خصوصاً إذا كانوا مقربين كالأصدقاء أو أفراد العائلة، فربما لا يدركون أن سلوكياتهم هذه مزعجة للآخرين، وربما لا يستطيعون التحكم بدوافعهم، لذا وجب التعاطف معهم.

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