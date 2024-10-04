العمل: 2845 شكوى لعدم دفع الأجور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 2845 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 7301 شكوى، فيما أكدت الوزارة أن 3739 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 211 قيد الإجراء.
فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيها للمنشأت بناء على الشكاوى 769 مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاصها ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، كشكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 400 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 394، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 235.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على"حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 167، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 43، وبشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 82، و3 بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 388، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 81، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 43، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و35 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 422.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 19073 زيارة تفتيشية، بينها 14 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 4131، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341، فيما أكدت الوزارة أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.
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