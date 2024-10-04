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المفوضية: وضع النزوح في الأردن يطول بشكل متزايد

10/4/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة في الأردن إن حجم التمويل الذي حصلت عليه للأشهر التسعة الأولى يقدر بحوالي 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 40 % من متطلبات التمويل للعام الحالي والبالغة 374.8 مليون دولار .
وكانت الولايات المتحدة هي أكبر الداعمين حيث قدمت حوالي 64.5 مليون دولار، تلتها بريطانيا وقدمت حوالي 15 مليون دولار، ثم ألمانيا التي قدمت حوالي 5 مليون دولار، ثم هولندا 4 مليون دولار.
ووجه 71 % من الدعم لتحقيق الحقوق في بيئات آمنة، فيما وجه 15 % لتمكين المجتمعات وتحقيق المساواة بين الجنسين، و12 % للحماية، و2 % لما يسمى تأمين الحلول.
وبحسب المفوضيّة فإنّه ومع احتمالات محدودية العودة الطوعية للاجئين خصوصاً بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، أصبح وضع النزوح في الأردن "يطول بشكل متزايد"، ومن المرجح أن يستمر الأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات القادمة.
وترى المفوضية أنّه ومع تقدم الأردن نحو أهدافه الإنمائية، هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار إدماج اللاجئين في الخدمات والبنية الأساسية الوطنية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم وخلق آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.
ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % عام 2021.
كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، تسرب السقف).
وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارًا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط.
وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.
وقالت المفوضية إنّه وخلال العام الحالي تضاعف عدد الأطفال اللاجئين السوريين العاملين في المجتمعات المضيفة ثلاث مرات لـ11 % منذ عام 2021، مما يقوض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أنّ 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.
ووفقا للمفوضية فإنّ 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أنّ 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.
ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ بخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قد قدرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال تموز" يوليو" الماضي وصل لـ 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام وحتى الـ31 تموز "يوليو" الماضي إلى حوالي 4,060 ألف سوري.
وأضافت في أن العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثمانية الماضية قدر منذ عام 2016 وحتى "تموز يوليو" العام الحالي قدّر بـ73,258 ألف سوري.
وفي الدول الخمس التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأول بحوالي 27 ألف سوري، فيما كان قد قدر عددهم التراكمي منذ 2016 وحتى تموز "يوليو" الماضي بحوالي 419,2 ألف سوري عائدين.
وكانت المفوضية قد أعلنت في تقرير نشر مؤخراً أنّها "لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر بالتدهور، وأنّها "لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت على أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت على أنها تواصل بإيجاد حلول للنزوح، كما أنّها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر عبر خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة. وتهدف المفوضية لتعزيز قدرتهم على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، مما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة لهم ما يزالون يأملون بالعودة لسورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك.
ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية مثل الافتقار إلى فرص العيش والعمل، والوصول للخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.

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