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جائزة الملكة رانيا.. تقدير لجهود المعلمين لكونهم الملهمين بالابتكار والقيادة

10/4/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - في خضم احتفالات العالم بيوم المعلم الذي يصادف اليوم، يبرز تكريم المتميزين في المجال التربوي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية ولكونهم نماذج ملهمة في الابتكار والقيادة، إذ يؤدون دورا محوريا في تشكيل مجتمع مزدهر.
المعلمون المتميزون، هم الذين يبنون جيل المستقبل بفكره وهويته وثقافته، وهم الذين يزرعون البذور الأولى للنجاح، ويضيئون الطريق نحو مستقبل مشرق للوطن، ويتجاوزون بمؤسساتهم التعليمية حدود الإبداع.
ونظرا لتميزهم ومبادراتهم بإيجاد حلول خلاقة تلبي حجم المسؤولية التي أخذوها على عاتقهم، ارتأت جلالة الملكة رانيا العبدالله أن تكريمهم واجب علينا، وتمكينهم ضروري لنهضة مجتمعنا، فأتت المبادرة الملكية السامية لتأسيس جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي عام 2005 لتكون جمعية مستقلة تهدف لنشر ثقافة التميز وغرسها في كافة أرجاء الأردن من خلال تسليط الضوء على أولئك التربويين وإنجازاتهم في تحسين البيئة التربوية لطلابنا.
وتتعاون جمعية الجائزة مع الكثير من المؤسسات والجهات ذات الخبرات الاستشارية والفنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية والجامعات الأردنية لتعمل على وصول ثقافة التميز إلى كل بيت من بيوت الأردن.
وتهدف الجائزة لتشجيع التميز، وتعزيز الابتكار، وتكريم وتقدير المعلمين والمدارس الذين يظهرون تفوقا في عملهم، وإلهام المعلمين والطلاب ليكونوا قدوة في مجال التعليم، وتحسين الجودة التعليمية، فضلا عن تشجيع الابتكار والإبداع من خلال تبني الابتكارات التعليمية والتكنولوجية التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية، وتطوير المهارات التربوية، وتحفيز التغيير الإيجابي من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات التعليمية.
وتحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، يتم تكريم المتميزين وإهداء الجائزة لكل منهم خلال حفل سنوي، تقديرا لجهودهم وتميزهم، بالإضافة إلى أن كل تربوي اجتاز مرحلة مقابلات ما قبل الميداني يحصل على شهادة تقدير على مستوى المديرية في حفل خاص، فضلا عن مشاركة قصص نجاح التربويين وابتكاراتهم.
مديرة مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية للبنات التابعة لمديرية لواء قصبة عمان الدكتورة إيناس زهير عاشور، والحاصلة على المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز للعام 2024، قالت: "إن العمل الإداري هو عمل فني في المقام الأول، حين يتعلق الأمر بكفاءة المعلمات الجديدات والتأهيل التربوي كضرورة تسبق الالتحاق بالعمل في مهنة التعليم يستلزم الأمر الكثير من الاهتمام، ولا سيما، حين يكون الوقت المستغرق في توجيه المعلمات بعد متابعاتي الإشرافية وحضور الحصص الصفية لا يفي وحده بالغرض لتحسين الممارسات التعليمية، وهذا ما حصل معي كمديرة مدرسة، وأكدته لي نتائج الأبحاث التربوية التي أحرص على الاطلاع عليها باستمرار، والتي تفضي بتدني كفاءة المؤسسة التعليمية عند التحاق فرد جديد غير مدرب وغير مؤهل تربويا".
وأفادت، أن كل هذه التأملات دفعتها لتبني ممارسات قيادية تحفيزية تلبي احتياجات المعلمات الجديدات، وأعدت منهجية تدريب خاصة تتمحور حول أربع ركائز رئيسة، تتمثل في المعايير المهنية وأصول التربية وفلسفتها، وإستراتيجيات التدريس الحديثة، والتقويم الواقعي وأدواته، إضافة إلى الدعم الاجتماعي النفسي.
وركزت عاشور على أهمية تجذير ثقافة إشراك المجتمع المحلي في تنمية العملية التعليمية: كالشراكة مع مؤسسة (بادر) للأعمال التطوعية وتحقيق لقب المدرسة البيئية عبر تحويل مخلفات الأشجار لسماد طبيعي يستثمر في تسميد الحدائق المدرسية، والشراكة مع مركز زها الثقافي لتبني الطالبات الموهوبات في برمجة (الروبوتات)، والمشاركة في البطولات المحلية والعربية والعالمية، حيث أحرزت طالباتنا مراكز متقدمة في البطولات والمنافسات المحلية والعربية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
معلمة رياض الأطفال في مدرسة القرية السياحية الأساسية المختلطة التابعة لمديرية لواء الأغوار الشمالية نسرين حسن إبراهيم، والحاصلة على المركز الثاني للفئة الأولى (أ) في جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز للعام 2024، تروي قصة نجاحها بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في تعليم الصفوف وماجستير في أصول التربية، فضلا عن العديد من الدورات في رياض الأطفال وخبرة 19 عاما في هذا المجال، إذ بدأت رحلتها نحو التميز بترشحها لأول مرة لجائزة في عام 2019 / 2020 حيث نالت شهادة تقدير على مستوى المديرية، وكررت المحاولة في العام الدراسي التالي، وحققت الإنجاز نفسه، وبعد مراجعة التغذية الراجعة من جمعية الجائزة، حددت النقاط التي تحتاج إلى تحسين، ووضعت خطة للنمو المهني.
وفي عام 2022/2021، تقدمت نسرين مرة أخرى، وحصلت على شهادة تقدير على مستوى المملكة، واستمرت في التخطيط لتحسين أدائها بناء على الملاحظات الواردة لتحقيق مستوى أعلى من الإنجاز.
وقالت: ركزت جهودي على تحقيق نمو شامل ومتوازن للأطفال عبر إطلاق مبادرات مثل "أجرب لأتعلم"، "بنظافتي أهتم" و"غذائي صحي"، و"المعلم الصغير" و"عززني باللغة الإنجليزية"كما ساهمت في تنمية الإبداع والابتكار عبر التعلم الذاتي النشط والبحوث الاستقصائية، مع التركيز على الإنجاز النوعي وليس الكمي، ومواكبة التطور التربوي التكنولوجي، وشجعت الأطفال على تصميم مشاريع تعكس أفكارهم عبر تعزيز الشراكة مع المجتمع وأولياء الأمور في هذا الإنجاز.
وأضافت، "دعمت طلابي نفسيا واجتماعيا عبر تعزيز قدرتهم على حل المشكلات بالتعاون مع أسرهم، سواء كانت سلوكية أو تعليمية، عبر خطط الإتقان وتعديل السلوك والخطط العلاجية والإثرائية"، مشيرة إلى تركيزها على الأطفال الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال، حيث أطلقت برنامجا صيفيا مدته ثلاثون يوما يهدف إلى زيادة استعدادهم للتعلم. وأوضحت أنها عملت على توفير بيئة تعليمية حاضنة وآمنة وجذابة، تأخذ بعين الاعتبار أنماط تعلم الأطفال المختلفة.
وتابعت: أعددت خططا لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في بيئة تعليمية تحتضن إبداعاتهم، وشجعت الطلاب وأسرهم على التعلم الرقمي عبر إنشاء فصول افتراضية، وتتضمن الفكرة رسائل إخبارية إلكترونية، وقناة يوتيوب، ومجموعات واتساب، مع نشر أعمال الأطفال على صفحة المدرسة الإلكترونية وصفحتي على الفيسبوك وقناتي اليوتيوب، وعلى صعيد زميلاتي، أطلقت مبادرة "أترك أثرا" لدعمهن عبر مجموعة واتساب، كما صممت ملف إنجاز إلكتروني باستخدام "PubHTML5"، ودربت زميلاتي لإعداد ملفاتهن الإلكترونية.
نسرين ترى دورها في قيادة التغيير عبر مشاركتها في خطة التطوير التربوي، وتفعيل مجالس أولياء الأمور، وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.
واجهت نسرين تحديات انتقالها إلى مدرسة القرية السياحية الأساسية المختلطة، حيث تعمل في الفترة المسائية من الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة والنصف عصرا، بينما يذهب أبناؤها الثلاثة إلى مدارسهم صباحا، ونجحت في تنظيم وقتها بدقة بفضل تعاون زوجها وأطفالها، مما مكنها من تحقيق التوازن بين التزاماتها العائلية والمهنية.
كما واجهت نسرين عدة تحديات في عملها، أولها نقص المرافق في المبنى المستأجر للمدرسة، حيث لم يتوفر مختبر للعلوم أو حاسوب أو مكتبة، مستعرضة الجهود التي بذلت للتغلب على ذلك، حيث تم توفير مكتبة عبر الاستعانة بالمكتبة العربية من قبل معلمة اللغة العربية، واستعارت القصص التي تناسب أطفال الروضة.
وقالت: "لتوفير ركن الحاسوب استخدمت هاتفي الشخصي وسماعة البلوتوث لتوفير الأناشيد الهادفة وليتسنى للأطفال سماع القصص وتخيلها، وأستعنت بمنهاج رياض الأطفال التفاعلي المحوسب وعرضه على جهاز الحاسوب، أما ركن العلوم استمررت في العمل بمبادرة "أجرب لأتعلم".
أما التحدي الثالث، فتمثل في الانضباط المدرسي وتزاحم الطلبة على المرافق، للتعامل مع ذلك، أطلقت نسرين مبادرة "نظامي وانضباطي" وصممت ثلاث بطاقات خروج لكل صف لضبط النظام وتقليل الفوضى.
وأكد المستشار التربوي فيصل تايه "أن الاستثمار في التعليم والتحول به من التقليدي إلى نماذج تشجع على الإبداع والابتكار يعتبر مطلبا أساسيا للتحرك نحو اقتصاد المعرفة." وأوضح أن هذا التحول يسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وهي من الأهداف الرئيسية التي يسعى نظامنا التعليمي لتحقيقها.
وأشار تايه إلى أهمية مواكبة التغيرات السريعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات، وضرورة تحديث البنية التحتية التعليمية لتتواكب مع هذه التطورات، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تحديث المناهج والاستراتيجيات والأساليب التعليمية، مع الاستمرار في تدريب المعلمين والمشرفين والإداريين لمواكبة المستجدات في التربية والتعليم.-(بترا)

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